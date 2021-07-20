Скільки з бюджету Чорткова заплатили за святкування Дня міста?

У мережі Інтернет з’явилася інформація про те, які суми були витрачені на святкування Дня міста Чортків, що на Тернопільщині.

Так, за приблизними підрахунками, офіційні цифри вже сягають близько півмільйона гривень, але й це далеко не все — суми там набагато більші.

Це зокрема з’ясували журналісти видання «Наші гроші», які моніторять закупки через систему ПРОЗОРО. Станом на 15 липня офіційно озвучена сума втрачених на масштабне святкування коштів вже сягала більше 450 тисяч гривень, які заплатили з бюджету громади.

Напередодні свята кількість тендерів на закупівлю товарів та послуг, здійснені Чортківською міською радою та її підрозділами, які можна віднести до святкування дня міста Чорткова різко збільшилася.

До слова міський голова Чорткова Володимир Шматько, вже анонсував, що наступного року на святкування 500-річчя магдебурії Чорткова, яку має відвідати особисто чинний Президент України Володимир Зеленський, буде в десятки разів кращим, ніж цьогоріч. А отже — збільшаться і видатки на святкування.