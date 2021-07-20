Сучасні інструменти для бізнесу

Вже цієї осені у Тернополі розпочне роботу центр підтримки підприємців «Дія.Бізнес», створення якого ініційовано Міністерством цифрової трансформації України. В рамках центру буде створено ком’юніті найбільш прогресивних бізнесменів Тернопільщини. Можливість отримати консультації та підтримку в питаннях оподаткування та юриспруденції, знайти інвесторів, партнерів для підприємців-початківців і представників малого бізнесу буде дуже доречно.

Великою підтримкою для підприємців також стане наявність локацій для тестування й обкатки своїх продуктів або послуг на базі нової бізнес-платформи для успішного виходу на великий ринок.

Планшет Samsung — мінікомп’ютер для підприємця

Для багатьох планшети Samsung стали незамінними помічниками в роботі чи навчанні. Одна з ключових переваг цих пристроїв — вбудована вебкамера, що особливо актуально для всіх, хто змушений вчитися або працювати віддалено через обмеження, пов’язані з пандемією.

Крім того, можливості цього класу гаджетів також дозволяють залучити мультимедійні функції пристрою для зручної та наочної демонстрації відеороликів, фотографій, презентацій. Цей потенціал планшетів, особливо з великим екраном, буде затребуваний серед бізнесменів, освітян, тренерів і представників інших професій, де невелика наочна презентація зможе зацікавити більше, ніж тисячі слів.

Компанія SAMSUNG сьогодні є одним з лідерів у сфері розробки та виробництва переносної електроніки. Сучасні продукти, створені фахівцями південнокорейської фірми, відрізняються стабільно високою якістю, доступною вартістю, тому мають попит серед різних споживачів.

Можливості планшету, про які часто забувають

Багато користувачів навіть не знайомі з можливостями сучасних планшетів, віддаючи перевагу звичним ноутбукам. Насправді перетворити планшет в готовий для роботи або навчання ноутбук досить просто — вам знадобитися під’єднати до пристрою Bluetooth-мишку і кнопкову клавіатуру, яка може бути вбудована безпосередньо в захисний чохол планшета.

Купуючи планшет Samsung, ви отримаєте не тільки портативний, дуже компактний і стильний сучасний мінікомп’ютер з невеликою вагою і габаритами, але і повний пакет встановлених додатків для продуктивної роботи і навчання, а також всі необхідні інструменти для спілкування в соціальних мережах, відпочинку та розваг.