У ДТП в Україні від початку 2021 року загинуло понад пів сотню дітей

Жодного летального випадку серед дітей не зафіксовано у 5 регіонах країни.

Від початку 2021 року в Україні вже сталося 1 150 ДТП за участю дітей і це водночас, що рік ще не закінчився. Для порівняння, за увесь минулий рік таких аварій було зафіксовано – 991.

Про це свідчать дані платформи Опендатабот щодо динаміки ДТП, скоєних за учаcтю дітей (загиблі та/або травмовані діти віком до 18 років) за період від 01 січня до 31 травня 2021 року.

Так, згідно з даними, у цих аваріях за 5 місяців загинуло 54 дитини. Найбільше у Житомирській області – 7 дітей. У Волинській, Одеській та Рівненський області жертвами ДТП стали по 4 дитини, по 3 смерті зафіксували у Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Харківській та Чернівецькій областях, по 2 дитини загинуло у Донецькій, Сумській та Хмельницькій, по 1 – у Запорізькій, Кіровоградській, Луганській та Херсонській.

Жодної смерті дітей в аваріях не було зафіксовано у м. Києві, Черкаській, Тернопільській, Полтавській та Закарпатській областях.

Найбільше аварій за участі дітей (загиблі та/або травмовані діти віком до 18 років) за цей період було скоєно у Львівській області – 116, Дніпропетровській – 101, Одеській – 82, Київській – 62 та Запорізькій – 60.

Найменше таких аварій було зафіксовано у Луганській області – 14, Вінницькій – 22 та Черкаській і Волинській – по 25.

Загалом попри загальне зростання кількості ДТП в Україні, кількість аварій з постраждалими зменшується. Так, у 2021 році з 55 791 ДТП, із загиблими було – 785 аварій, а з постраждалими – 5 988. Тоді як у 2020 році загальна кількість ДТП становила – 168 107, з них із загиблими – 3 541, з постраждалими – 26 140.