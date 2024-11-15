Сьогодні початок Різдвяного посту-2024: яких правил потрібно дотримуватись та що можна їсти

Коли початок Різдвяного посту

Різдвяний піст, що передує Різдву Христовому, у християн східного обряду ще називають Пилипівським постом, або Пилипівкою, оскільки він починається на наступний день після свята апостола Пилипа, що святкується 14 листопада. Піст розпочинається 15 листопада 2024 року. Уже з цього дня не можна їсти скоромну їжу.

Значення Пилипівського посту перед Різдвом

Сенс Пилипівського посту полягає у підготовці до великого свята Різдва Христового. Під підготовкою мається на увазі і духовна, і фізична. Таким великим християнським святам, як Різдво та Великдень передує піст, під час якого віряни мають молитися, ходити в церкву, каятися та утримуватися від розваг і розкішного меню.

Традиція постувати перед Різдвом з’явилася ще у 5 столітті. Спочатку піст тривав 7 днів, а потім у 1166 році патріарх Константинопольський Лука збільшив його тривалість до 40 днів. У православній церкві Пилипівський піст називають “малою чотиридесятницею”, оскільки “велика чотиридесятниця” – це Великий піст. Це пов’язано із важливістю свят Різдва та Великодня у церковному календарі.

Початок посту не є дуже суворим, дозволяється вживати рибу та олію. До кінця посту вже не можна їсти ці продукти і дозволено сухоїдіння. Відмова від смачної різноманітної їжі за християнськими традиціями загартовує людський дух, допомагає зосередити думки та привести до ладу душевний стан.

Коли закінчується Різдвяний піст

Різдвяний піст закінчується в переддень Різдва, тобто 24 грудня. Цього ж дня українці будуть святкувати перший Святвечір – Надвечір’я Різдва Христового. Нагадаємо, Різдво в Україні святкується 25 грудня за новоюліанським церковним календарем. Пилипівський піст варто не плутати з католицьким передріздвяним постом. Він має назву “адвент”, триває менше – з 28 листопада до 24 грудня.

Календар харчування Різдвяного посту

Правила постування можуть бути різними, залежно від ситуації та фізичного стану здоров’я кожної людини. Але загальні правила забороняють у піст:

м’ясні продукти;

молоко, сир та сирні продукти;

яйця;

алкоголь.

За церковними традиціями в понеділок, середу і п’ятницю слід вживати пісну їжу без олії. У вівторок і четвер – рослинну їжу з олією. В суботу та неділю до 20 грудня дозволено їсти рибу. Також рибні страви можна їсти у великі свята: Введення Пресвятої Богородиці у храм та день Миколая Чудотворця.

Особливо суворі дні посту – з 20 по 24 грудня. В ці дні не можна вживати ні рибу, ні олію, тільки сухі страви.

Скоромні продукти можна замінити овочами та фруктами, крупами, бобовими, грибами, додавати до страв насіння, горіхи і злаки.

Допускається і полегшення посту. Деякі конфесії дозволяють їсти навіть м’ясні страви, натомість більше приділяють часу молитвам. Церква зазначає, що особливо суворий піст обов’язковий лише для ченців та священнослужителів, миряни можуть постити по своїх силах. Головне завдання посту – духовна покута, тому слід старатися робити добрі справи.

На час посту забороняється вживати нецензурну лексику, сваритися, лаятися. Також під час посту слід залишити погані звички, як, приміром, вживання алкоголю та азартні ігри. Віряни у цей час стараються відвідувати богослужіння у храмах та сповідатися духівнику. Також небажано відвідувати гучні святкування.