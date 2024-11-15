У Тернополі двоє підлітків обікрали магазин

Двоє рідних неповнолітніх братів проникли до кіоску з продажу квітів та обікрали його. Сума збитків – майже 25 тисяч гривень.

Одинадцятого листопада до Тернопільського райуправління поліції звернулася жителька села Мишковичі. Вона повідомила, що в ніч з 10 на 11 листопада до кіоску на вулиці Шептицького проникли невідомі та викрали всі гроші.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході проведення розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили, що невідомі відкрили кіоск ключем, який продавець ховала під килимком поруч.

Встановили оперативники й осіб, причетних до злочину. Це – двоє рідних братів 14-ти та 15-ти років. Хлопці дізналися, де лежить ключ і без проблем зайшли до приміщення. З торгової ятки вони викрали 24 600 гривень.

У скоєному тернополяни зізналися. Гроші витратили на власні потреби. Поліцейські кажуть, що за цей місяць брати вже не вперше потрапляють в поле зору правоохоронців.

За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка, вчинена у великих розмірах й в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Триває слідство.