Рік надії, сподівання та молитов, але дива не сталось. Ангелом додому повертається Ростислав Антонюк

Сумна звістка чорним крилом огорнула Заліщицьку громаду, повідомляють у міській раді.

Захисник України – Ростислав АНТОНЮК, уродженець с. Колодрібка, 1997 року, загинув під час бойового завдання при захисті Вітчизни.

Щиро співчуваємо родині та близьким померлого Героя.

Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душах рідних і близьких загиблого…Назавжди в строю, назавжди в наших серцях…

Просимо зустріти та провести “живим” коридором тіло загиблого Героя – Ростислава АНТОНЮКА – завтра, 16 листопада 2024 року орієнтовно об 11:30 год від моста (зі сторони Чернівецької області) до рідної домівки с. Колодрібка. Чин похорону 16 листопада, одразу по приїзду кортежу у с. Колодрібка.

Вічна пам’ять Ростиславу!

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