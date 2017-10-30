Соромно за таку Нацгвардію в рідному місті, – тернопільська волонтерка

В Тернополі презентація волонтерського проекту «Якби не війна» завершилася скандалом: під час виступу вдови загиблого в АТО Андрія Юркевича бійці Нацгвардії, що були в залі, організовано встали та попрямували до виходу, не реагуючи на заклики мати повагу до загиблого і родини.

Про це у Facebook пише одна із організаторок заходу, відома волонтерка Тетяна Руденька (Грубенюк).

“Коли говорила дружина Андрія (Андрія “Грізлі” Юркевича – ред.) …говорила словами свого згорьованого серця…..в цей момент ВСІ нацики (бійці Національної гвардії – ред.) … зриваються з місця і ланцюгом просто починають виходити з зали!!!!”, – пише Тетяна Руденька.

Вона відзначає, що вперше за рік презентацій у різних містах хтось вийшов під час тієї частини презентації, коли говорять рідні загиблих.

“Я не витримала, вибачившись перед Христиною, взяла мікрофон і попросила в них хоч краплю поваги….адже вони знали, що то родина загиблих! Байдуже…вони просто мельком глянули на мене та потупотіли далі!!!”, – описує події Тетяна Руденька.

Волонтерка вказує на те, що їй соромно за таку Нацгвардію в рідному місті.

“Хлопці, якщо до вас дійде мій пост….то дайте відповідь на питання…-ви хто?!

І не меньш важливе питання до командирів…- це так ви вчите шанувати свій народ?! Це так ви вчите поважати наших загиблих хлопчиків і їх родини?! Навіть якщо у вас обмежений час….то дві хвилини шани полеглому і його рідним можна відати, кінця світу не станеться!

Ви ж показали свою зневагу до всіх Загиблих….Розумієте?!!!”, – задає риторичне питання організаторка проекту “Якби не війна”, який розповідає про українських воїнів.

Начальник групи інформації і комунікації у Західнjuj територіальнjuj управління Національної гвардії України Олег Тіхов відзначив, що цей випадок розгляне керівництво НГУ.

Нагадаємо, Христина Юркевич у 2015 році отримала повістку із військкомату для свого чоловіка майже на річницю його загибелі під Луганськом, де він воював у складі батальйону “Айдар”.

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