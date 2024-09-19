“Є! 281 за. Деколонізація мапи України почалась”. Про це пише В олодимир В’ятрович у мережі Фейсбук.

Перша постанова про перейменування нарешті ухвалена. Російських імперських назв на нашій мапі стало на 331 менше. Нові назви отримають 4 райони, 10 міст, 56 селищ, 261 село.

Зокрема у Дніпропетровській області перейменовано: