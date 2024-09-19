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Деколонізація мапи України почалась, – Володимир В’ятрович

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“Є! 281 за. Деколонізація мапи України почалась”. Про це пише Володимир В’ятрович у мережі Фейсбук.
  • Перша постанова про перейменування нарешті ухвалена. Російських імперських назв на нашій мапі стало на 331 менше. Нові назви отримають 4 райони, 10 міст, 56 селищ, 261 село.

Зокрема у Дніпропетровській області перейменовано:

місто Новомосковськ на місто Самар;
селище Горького на селище Титорове;
село Перше Травня на село Богодарівка;
село Суворовське на село Слобідське;
Новомосковський район на Самарівський район;

у Донецькій області:

село Ванюшкине на село Фролівське;
село Мічуріне на село Грінталь;
село Первомайське на село Паланка;
село Московське на село Козацьке;
селище Пушкіне на селище Чумацьке;

у Закарпатській області:

село Пушкіно на село Міжлісне;
у Запорізькій області:
село Мічуріна село Симиренкове;
селище Максима Горького на селище Кошове;

у Київській області:

село Перше Травня на село Княже;
у Кіровоградській області:
селище Єлизаветградка на селище Гайдамацьке;

у Луганській області:

місто Сєвєродонецьк на місто Сіверськодонецьк;
місто Первомайськ на місто Сокологірськ;
місто Молодогвардійськ на місто Отаманівка;
селище Новопсков на селище Айдар;
селище Челюскінець на селище Титаренкове;
Сєвєродонецький район на Сіверськодонецький район;

у Львівській області:

місто Червоноград на місто Шептицький;
Червоноградський район на Шептицький район;
у Миколаївській області:
село Мічуріне на село Симиренки;

у Одеській області:

селище Бородіно на селище Буджак;
селище Суворове на селище Катлабуг;

у Полтавській області:

село Новомосковське на село Лоза;
село Первомайське на село Гуляйстеп;
село Першотравневе на село Майдан;

у Сумській області:

місто Дружба на місто Хутір-Михайлівський;

у Харківській області:

місто Красноград на місто Берестин
місто Первомайський Лозівського району на місто Златопіль;
село Мічурінське на село Симиренківське;
селище Першотравневе на селище Мандричине;
Красноградський район на Берестинський район;

у Херсонській області:

село Максима Горького на село Сагайдачне;
село Нова Калуга на село Михайлів;
село Потьомкине на село Незламне;
село Чкалове на село Стійке;
село Князе-Григорівка на село Козацька Слобода;
село Первомаївка на село Тихий Лиман;
село Суворовка на село Чумаки;

у Черкаській області:

місто Ватутіне на місто Багачеве;
село Перше Травня
на село Компанійське;

у Чернігівській області:

село Перше Травня на село Міхновське;
 
Витираємо російську імперію, спершу з нашої мапи. Потім карти світу.

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