Деколонізація мапи України почалась, – Володимир В’ятрович
“Є! 281 за. Деколонізація мапи України почалась”. Про це пише Володимир В’ятрович у мережі Фейсбук.
- Перша постанова про перейменування нарешті ухвалена. Російських імперських назв на нашій мапі стало на 331 менше. Нові назви отримають 4 райони, 10 міст, 56 селищ, 261 село.
Зокрема у Дніпропетровській області перейменовано:
місто Новомосковськ на місто Самар;
селище Горького на селище Титорове;
село Перше Травня на село Богодарівка;
село Суворовське на село Слобідське;
Новомосковський район на Самарівський район;
у Донецькій області:
село Ванюшкине на село Фролівське;
село Мічуріне на село Грінталь;
село Первомайське на село Паланка;
село Московське на село Козацьке;
селище Пушкіне на селище Чумацьке;
у Закарпатській області:
село Пушкіно на село Міжлісне;
у Запорізькій області:
село Мічуріна село Симиренкове;
селище Максима Горького на селище Кошове;
у Київській області:
село Перше Травня на село Княже;
у Кіровоградській області:
селище Єлизаветградка на селище Гайдамацьке;
у Луганській області:
місто Сєвєродонецьк на місто Сіверськодонецьк;
місто Первомайськ на місто Сокологірськ;
місто Молодогвардійськ на місто Отаманівка;
селище Новопсков на селище Айдар;
селище Челюскінець на селище Титаренкове;
Сєвєродонецький район на Сіверськодонецький район;
у Львівській області:
місто Червоноград на місто Шептицький;
Червоноградський район на Шептицький район;
у Миколаївській області:
село Мічуріне на село Симиренки;
у Одеській області:
селище Бородіно на селище Буджак;
селище Суворове на селище Катлабуг;
у Полтавській області:
село Новомосковське на село Лоза;
село Первомайське на село Гуляйстеп;
село Першотравневе на село Майдан;
у Сумській області:
місто Дружба на місто Хутір-Михайлівський;
у Харківській області:
місто Красноград на місто Берестин
місто Первомайський Лозівського району на місто Златопіль;
село Мічурінське на село Симиренківське;
селище Першотравневе на селище Мандричине;
Красноградський район на Берестинський район;
у Херсонській області:
село Максима Горького на село Сагайдачне;
село Нова Калуга на село Михайлів;
село Потьомкине на село Незламне;
село Чкалове на село Стійке;
село Князе-Григорівка на село Козацька Слобода;
село Первомаївка на село Тихий Лиман;
село Суворовка на село Чумаки;
у Черкаській області:
місто Ватутіне на місто Багачеве;
село Перше Травня
на село Компанійське;
у Чернігівській області:
село Перше Травня на село Міхновське;
Витираємо російську імперію, спершу з нашої мапи. Потім карти світу.