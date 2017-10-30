Ціна питання котелень на торфі для депутатів від БПП 900 кв.м. землі?

Остання сесія Тернопільської міської ради, що відбулась 24 жовтня, запам’яталась всім резонансними питаннями щодо котелень на торфі, забудови парків тощо. Проте, серед великої кількості прийнятих рішень (яких було понад 160), «заховались» не такі резонансні, а скоріше дуже непомітні, але при більш уважному розгляді надзвичайно цікаві. Про це йдеться у групі ДемАльянс Тернопіль.

Зокрема рішення під номером 7/19/142 та 7/19/143 (обидва про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул. Текстильна), проекти яких не значились в основному порядку денному і були внесені туди як додаткові, депутатом від БПП Міськом В.В.

В обох рішення зазначено: «дати дозвіл громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів за адресою вул. Текстильна, згідно з додатком (додається)». А глянувши на додатки ми бачимо дивовижні речі:

1. Площа під один гараж становить 100 м2 . Зазвичай для таких цілей вистачає 24-30 м2.

2. В списку фігурують багато однофамільців (чи, можливо, цілі родини автолюбителів). Ці факти наводять на підозри про схему відведення землі на щось більше, ніж гаражі. У зв’язку з цим хотілось би дізнатись, де конкретно знаходитимуться гаражі, а також побачити відповідні графічні матеріали. У зв’язку з цим звертаємось до депутатів по вулиці Текстильній: Андрія Ткаченко і Романа Навроцького, з проханням розібратись в ситуації. Також хочеться почути пояснення від автора подання пана Міська, – йдеться у заяві організації. Нагадаємо, на попередній сесії міської ради депутати від фракції БПП “Солідарність” не підтримали проект рішення щодо заборони будівництва котелень на торфі. Подейкують через якісь земельні питання внесені саме паном Міськом.