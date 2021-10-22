«Справа Ромчика Кулака»: Захист намагається знайти іншу причину смерті хлопчика

У Миколаївському суді триває слухання резонансної історії щодо смерті 12-річного хлопчика Ромчика Кулака через неправильно встановлений діагноз.

За даними НТА, три комісії, зокрема і МОЗу, визнали провину лікарів Жидачівської районної лікарні. Серед підозрюваних: інфекціоністка Ганна Чущак та хірург Юрій Михайлюк.

На черговому судовому засіданні вдруге допитали Ганну Чущак – таке клопотання подав захист на минулому засіданні. Однак вона відмовилась відповідати на запитання батька хлопчика Володимира Кулака: чи намагався підкупити її обвинувачений колега-хірург, чи зловживав він алкоголем на робочому місці та чи відлучався з нього.

Повторна судово-медична експертиза

Цього разу адвокати лікарів подали клопотання щодо проведення повторної судово-медичної експертизи, аби, за словами Володимира Кулака, знайти іншу причину смерті дитини. Хоча у висновках трьох комісій – кишкова непрохідність. Втім чи задовольнить це клопотання суд – стане відомо на наступному судовому засіданні 17 листопада.

«Вони хочуть нову судово-медичну експертизу. Тому що у попередній доведена їхня вина. Там чітко все розписано. Там відповіді експертів, які несуть кримінальну відповідальність за свої висновки, і вони підтвердили у суді свої висновки», – зазначив потерпілий Володимир Кулак.

Клопотання про погоду

Також прокурор подав клопотання щодо погодних умов, які були в той день, коли Ромчика Кулака госпіталізували до Жидачівської районної лікарні – 20 червня 2017 року. Хлопчика лікували від теплового удару та гастриту, бо медики вказували, що того дня температура повітря була 35-40 градусів.

Тоді як у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що 20 червня температура повітря становила 24-27 градусів. Це клопотання суддя долучив до справи.

Нагадаємо, Володимир Кулак уже понад 4 роки намагається знайти винних у смерті сина. Аби домогтися правди, у батька залишилось менше року. Адже, згідно із чинним законодавством, за 5 років спливає термін давності злочину.

Віра Лаби