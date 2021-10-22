Чотири нові відділення із найсучаснішим обладнанням відкрили в Тернопільській психоневрологічній лікарні

Два відділення — інсультне і нейрореабілітації — після тотальної реконструкції. А четверте неврологічне відділення і відділення невідкладної допомоги Emergency свіжозбудовані.

— Сьогодні на базі психоневрологічної лікарні відбувається конференція лікарів-неврологів. В рамках цієї конференції відкрили чотири оновлені відділення. Одне з них — інсультне, яке кардинально оновили. Для мешканців Тернопільської області тут передбачено 22 ліжка. Це відділення, яке відповідає світовим стандартам, – розповідає директорка департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

Серцево-судинні захворювання займають перше місце серед захворювань в Україні, тому важливо, щоб пацієнти мали можливість отримати кваліфіковану і високоякісну медичну допомогу. Серцево-судинні захворювання займають перше місце серед захворювань в Україні, тому важливо, щоб пацієнти мали можливість отримати кваліфіковану і високоякісну медичну допомогу.

— В інсультному відділенні максимально комфортні умови. Найголовніше мета — створити безбар’єрний простір для людей, які перенесли інсульт. Усі палати із інклюзивними санвузлами, душовими кабінами. Біля кожного ліжка влаштовані консолі, до яких під’єднані монітор, кисень, уся необхідна апаратура. Після 5-7 днів пацієнта з інсультного відділення переводять у відділення нейрореабілітації, де з ним працює уся мультидисциплінарна бригада. В цьому відділенні є зала фізичної терапії, кабінет ерготерапії, — розповідає заступниця генерального директора Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні Надія Фарійон.