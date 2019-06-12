Стало відомо, кого вже зарахували до 1 класу в престижну Тернопільську школу
Оприлюднено список учнів, зарахованих до 1-го класу Тернопільського НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука”. На 2019-2020 рр. тут набрали чотири класи.
Грицина Мар’яна Степанівна (каб. №35)
- Абрам’юк Вероніка
- Атаманчук Роман
- Бондарчук Захар
- Вальвін Ілона
- Василик Катерина
- Вітвіцька Вікторія
- Вітько Даниїл
- Забіяка Анастасія
- Гилюк Давид
- Гнатів Аліна
- Гречух Юлія
- Губ’як Микола
- Дмитришин Богдан
- Заяць Ілля
- Зелена Антоніна
- Камніков Олег
- Камуля Дем’ян
- Капій Єва
- Ковальська Вероніка
- Крамар Ростислав
- Ліщина Евеліна
- Мартинюк Злата
- Мельник Діана
- Мірзоєва Нурей
- Орчук Аріанна
- Подобівська Вікторія
- Покотило Святослав
- Савчук Ігор
- Слободян Єва
- Солян Дар’я
- Сорокіна Вікторія
- Струсінський Максим
- Теслюк Захарій
- Цицюра Олег
- Чикинда Давид
- Шпунар Роман
Бутова Ольга Вікторівна (каб. №38)
- Адамик Анна
- Бойко Владислав
- Візнюк Дарина
- Вітвіцький Владислав
- Вовк Роман
- Галас Марта
- Гичка Соломія
- Гнатів Альбіна
- Гончаренко Юлія
- Дерев’янчук Софія
- Дзензура Тетяна
- Дзецюх Юлія
- Іващук Марта
- Кучаба Данило
- Левенець Юрій
- Ліщишин Владислав
- Лукачик Діана
- Мазур Дмитро
- Маловічко Костянтин
- Мартина Святослав
- Махінка Валерія
- Мацко Маргарита
- Меліш Владислав
- Михайленко Артем
- Мізюк Павло
- Мороз Макар
- Оробчук Катерина
- Підперигора Анастасія
- Пліс Тимур
- Поліщук Олександр
- Рудько Софія
- Соколишин Анна
- Стецик Діана
- Тарнавська Софія
- Шкарупа Віолетта
- Шкорула Єлизавета
Вишневська Наталя Петрівна (каб. №39)
- Агєєв Кіріл
- Бежнар Лука
- Безкидняк Володимир
- Бігус Софія
- Білан Марко
- Бондар Денис
- Бородай Анастасія
- Бура Анна
- Возний Олександр
- Войтюк Владислав
- Герц Софія
- Горбатюк Назарій
- Діділівська Дарія
- Затонська Уляна
- Карпик Яна
- Ковбаса Христина
- Кунцьо Тереза
- Куценко Михайло
- Логош Діана
- Лук’янов Захар
- Луцишин Мар’ян
- Луців Дем’ян
- Макар Олександр
- Паперняк Данило
- Семків Марк
- Сеньків Олексій
- Сипень Катерина
- Стефанів Олександр
- Хавдій Вікторія
- Черевко Мартін
- Черкавський Максим
- Чернишенко Тереза
- Чубак Матвій
- Яруш Катерина
- Ясінська Ясміна
- Юрчук Магдалина
( каб. №32)
- Амбіцька Ізабелла
- Барна Володимир
- Бовтач Олександр
- Борисяк Ірина
- Бушватюк Владислав
- Бутрін Дмитро
- Галенда Олександр
- Гах Злата
- Гурецький Сергій
- Дученчук Григорій
- Зяць Маргарита
- Іванович Ренат
- Іванюх Матвій
- Івахів Катерина
- Каліщук Яна
- Кантерук Вікторія
- Кузішин Михайло
- Кульчицький Тарас
- Луцишин Юрій
- Німащук Даніель
- Німащук Валентин
- Пораденко Олександр
- Рибінський Максим
- Сабадишин Станіслав
- Скіп Таміла
- Сороцька Дарина
- Стадник Станіслав
- Стандрет Вікторія
- Cудомир Матвій
- Танчук Назарій
- Федірко Святослав
- Філь Матвій
- Хоменко Матвій
- Хом’як Яромир
- Худяк Владислав
- Чуйко Єва