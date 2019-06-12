Стало відомо, кого вже зарахували до 1 класу в престижну Тернопільську школу

Оприлюднено список учнів, зарахованих до 1-го класу Тернопільського НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука”. На 2019-2020 рр. тут набрали чотири класи.

Грицина Мар’яна Степанівна (каб. №35)

Абрам’юк Вероніка Атаманчук Роман Бондарчук Захар Вальвін Ілона Василик Катерина Вітвіцька Вікторія Вітько Даниїл Забіяка Анастасія Гилюк Давид Гнатів Аліна Гречух Юлія Губ’як Микола Дмитришин Богдан Заяць Ілля Зелена Антоніна Камніков Олег Камуля Дем’ян Капій Єва Ковальська Вероніка Крамар Ростислав Ліщина Евеліна Мартинюк Злата Мельник Діана Мірзоєва Нурей Орчук Аріанна Подобівська Вікторія Покотило Святослав Савчук Ігор Слободян Єва Солян Дар’я Сорокіна Вікторія Струсінський Максим Теслюк Захарій Цицюра Олег Чикинда Давид Шпунар Роман

Бутова Ольга Вікторівна (каб. №38)

Адамик Анна Бойко Владислав Візнюк Дарина Вітвіцький Владислав Вовк Роман Галас Марта Гичка Соломія Гнатів Альбіна Гончаренко Юлія Дерев’янчук Софія Дзензура Тетяна Дзецюх Юлія Іващук Марта Кучаба Данило Левенець Юрій Ліщишин Владислав Лукачик Діана Мазур Дмитро Маловічко Костянтин Мартина Святослав Махінка Валерія Мацко Маргарита Меліш Владислав Михайленко Артем Мізюк Павло Мороз Макар Оробчук Катерина Підперигора Анастасія Пліс Тимур Поліщук Олександр Рудько Софія Соколишин Анна Стецик Діана Тарнавська Софія Шкарупа Віолетта Шкорула Єлизавета

Вишневська Наталя Петрівна (каб. №39)

Агєєв Кіріл Бежнар Лука Безкидняк Володимир Бігус Софія Білан Марко Бондар Денис Бородай Анастасія Бура Анна Возний Олександр Войтюк Владислав Герц Софія Горбатюк Назарій Діділівська Дарія Затонська Уляна Карпик Яна Ковбаса Христина Кунцьо Тереза Куценко Михайло Логош Діана Лук’янов Захар Луцишин Мар’ян Луців Дем’ян Макар Олександр Паперняк Данило Семків Марк Сеньків Олексій Сипень Катерина Стефанів Олександр Хавдій Вікторія Черевко Мартін Черкавський Максим Чернишенко Тереза Чубак Матвій Яруш Катерина Ясінська Ясміна Юрчук Магдалина

( каб. №32)

Амбіцька Ізабелла Барна Володимир Бовтач Олександр Борисяк Ірина Бушватюк Владислав Бутрін Дмитро Галенда Олександр Гах Злата Гурецький Сергій Дученчук Григорій Зяць Маргарита Іванович Ренат Іванюх Матвій Івахів Катерина Каліщук Яна Кантерук Вікторія Кузішин Михайло Кульчицький Тарас Луцишин Юрій Німащук Даніель Німащук Валентин Пораденко Олександр Рибінський Максим Сабадишин Станіслав Скіп Таміла Сороцька Дарина Стадник Станіслав Стандрет Вікторія Cудомир Матвій Танчук Назарій Федірко Святослав Філь Матвій Хоменко Матвій Хом’як Яромир Худяк Владислав Чуйко Єва