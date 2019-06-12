Улюбленець публіки – народний чортківчанин Борис Мірус: «хазяїн», народжений на Спаса (+відео)

На торішнього Спаса йому виповнилося 90 років. Народний артист України, один з провідних акторів найстарішого в Україні Національного театру ім. Марії Заньковецької у Львові. У творчому доробку – близько 200 ролей в театрі та кіно. У тому числі – українська класика: «Хазяїн» Івана Карпенка-Карого, «Тарас Бульба» Миколи Гоголя, «Доки сонце зійде, роса очі виїсть» Марка Кропивницького.

А в душі – праотча пуповина: передмістя Чорткова Синякове. Тоді, як народився, ще було селом. І тут корифей сцени побував недавно, буквально тиждень назад.

Залюбки навідався до Чортківській мерії, зустрівшись з міським головою Володимиром Шматьком. Здавалось би, перетнулися дві епохи – 90-річний гість та 33-річний господар кабінету. Аж виявилось, вони дивляться в одному напрямку – вперед, в майбутнє Чорткова, однаково дорогого для обох.

Фото з сайту Чортківської міської ради

Мірусова alma-mater – Чортківська гімназія ім. М.Шашкевича, потім – театральна студія, що постелила йому доріжку до гурту заньківчан. Довжиною аж у 70 років.

Були ще й які виклики долі – сім років в`язниці, сувора Воркута. За націоналізм.

Фото з сайту Чортківської міської ради

Проте колеги Бориса Міруса по творчому цеху й дотепер щиро дивуються молодості його душі.

– Здається, Мірус може грати все – і героїчні, й комедійні, й трагікомічні ролі, нема нічого, що він зробив би нецікаво, – такі слова про актора Романа Іваничука, письменника, лауреата Державної премії України ім. Т.Г.Шевченка.

– Важке й складне життя випало на його долю і на долю його покоління. Але й після всіх жахів сталінських таборів душа його залишилася чистою, як у дитини. Може, саме ця дитячість та безпосередність і є його талантом, – так висловився Федір Стригун, художній керівник театру ім. М.Заньковецької, народний артист України, лауреат Державної премії України ім. Т.Г.Шевченка.

Фото з сайту Чортківської міської ради

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