Станом на 12 листопада, в Тернопільській області у 22 796 випадках діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений. Видужали 18 348 осіб
Станом на 12 листопада 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 22796 випадках діагноз лабораторно підтверджений (21292 випадки – дорослі, 1504 випадки – діти), з них 301 летальний (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 18348 осіб.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 5994 (4728 одужало, 65 летальних, 1201 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1066 (859 одужало, 9 летальних, 198 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1105 (916 одужало, 18 летальних, 171 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 981 (883 одужало, 17 летальних, 81 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1086 (868 одужало, 17 летальних, 201 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1082 (926 одужало, 23 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 133 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1061 (883 одужало, 14 летальних, 164 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 544 (503 одужало, 6 летальних, 35 продовжують хворіти);
– Козівський район – 674 (559 одужало, 5 летальних, 110 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1360 (1131 одужало, 22 летальних, 207 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 554 (482 одужало, 2 летальних, 70 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 944 (790 одужало, 16 летальних, 138 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 808 (598 одужало, 5 летальних, 205 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 326 (260 одужало, 3 летальних, 63 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 970 (745 одужало, 24 летальних, 201 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1858 (1439 одужало, 17 летальних, 402 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 1651 (1262 одужало, 20 летальних, 369 продовжують хворіти);
– Шумський район – 732 (516 одужало, 17 летальних, 199 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 239 осіб;
проведено 1119 досліджень методом ПЛР;
підтверджено 249 випадків зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 2 летальних випадки: жінка 68 р. Гусятинський район м. Копичинці, чоловік 61 р. Тернопільський район смт Велика Березовиця.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (49 осіб)
Бережанський район (13 осіб):
• м. Бережани – 8
• с. Лапшин – 1
• с. Саранчуки – 2
• с. Котів – 1
• с Нараїв – 1
Борщівський район (21 особа):
• м. Борщів – 6
• с. Ланівці – 1
• с. Пищатинці – 1
• смт Мельниця-Подільська – 2
• с. Шишківці – 2
• с. Сков’ятин – 1
• с. Іване-Пусте – 1
• с. Стрілківці – 1
• с. Кривче – 2
• с. Пилипче – 2
• с. Сапогів – 1
• с. Вільховець – 1
Бучацький район (8 осіб):
• м. Бучач – 2
• с. Підзамочок – 1
• с. Осівці – 1
• с. Переволока – 1
• с. Трибухівці – 1
• смт Золотий Потік – 1
• с. Порохова – 1
Гусятинський район (11 осіб):
• смт Гусятин – 1
• м. Копичинці – 4
• с. Тудорів – 1
• с. Личківці – 1
• с. Самолусківці – 1
• с. Сидорів – 1
• с. Чагарі – 1
• с. Гадинківці – 1
Заліщицький район (11 осіб):
• м. Заліщики – 4
• с. Новосілка – 1
• смт Товсте – 1
• с. Шипівці – 1
• с. Бедриківці – 2
• с. Дорогичівка – 2
Збаразький район (6 осіб):
• м. Збараж – 3
• с. Чорний Ліс – 1
• с. Холодне – 1
• с. Синява – 1
Зборівський район (6 осіб):
• м. Зборів – 4
• с. Ярославичі – 1
• с. Озерна – 1
Козівський район (7 осіб):
• смт Козлів – 1
• с. Козівка – 1
• с. Криве – 1
• с. Конюхи – 1
• с. Велика Плавуча – 1
• с. Таурів – 1
• с. Теофіпілка – 1
Кременецький район (11 осіб):
• м. Кременець – 5
• с. Рудка – 1
• с. Сапанів – 1
• с. Великі Бережці – 1
• с. Гаї – 1
• с. Бонівка – 1
• с. Великі Млинівці – 1
️Лановецький район (2 особи):
• с. Влащинці – 1
• с. Карначівка – 1
️Монастириський район (15 осіб):
• м. Монастириська – 6
• сел. Коропець – 2
• с. Ковалівка – 1
• с. Устя-Зелене – 1
• с. Чехів – 1
• с. Задарів – 1
• с. Красіїв – 2
• с. Бобрівники – 1
Підволочиський район (17 осіб):
• смт Підволочиськ – 7
• м. Скалат – 1
• с. Кам’янки – 1
• с. Терпилівка – 1
• с. Пальчинці – 1
• с. Гнилиці – 1
• с. Зарубинці – 1
• с. Колодіївка – 1
• с. Дорофіївка – 1
• с. Криве – 1
• с. Шельпаки – 1
Підгаєцький район (1 особа):
• с. Сільце – 1
Теребовлянський район (10 осіб):
• м. Теребовля – 2
• смт Микулинці – 1
• смт Дружба – 1
• с. Струсів – 1
• с. Заздрість – 2
• с. Сущин – 1
• с. Великий Говилів – 1
• с. Деренівка – 1
Тернопільський район (23 особи):
• смт Великі Бірки – 2
• с. Чистилів – 3
• с. Грабовець – 1
• смт Велика Березовиця – 7
• с. Ігровиця – 1
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Петриків – 1
• с. Смиківці – 1
• с. Прошова – 1
• с. Великі Гаї – 2
• с. Біла – 1
• с. Лучка – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
️Чортківський район (31 особа):
• м. Чортків – 22
• с. Долина – 1
• с. Ридодуби – 1
• с. Горішня Вигнанка – 1
• с. Звиняч – 2
• с. Джурин – 2
• с. Угринь – 1
• с. Біла – 1
Шумський район (7 осіб):
• м. Шумськ – 5
• с. Биківці – 1
• с. Сураж – 1