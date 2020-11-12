Станом на 12 листопада, в Тернопільській області у 22 796 випадках діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений. Видужали 18 348 осіб

Станом на 12 листопада 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 22796 випадках діагноз лабораторно підтверджений (21292 випадки – дорослі, 1504 випадки – діти), з них 301 летальний (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 18348 осіб.