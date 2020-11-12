Тернопільський лікар Олександр Ріпак розповів, як впоратися з найбільш «примхливою» недугою хребта

Серед багатьох недуг хребта гемангіома є найбільш «примхливою», бо жодними симптомами не видає свою присутність в організмі, але наслідки доволі небезпечні. Лікарі діагностують її найчастіше як випадкову знахідку у вигляді дрібних переломів у хребцях. Вражає гемангіома осіб, яким понад сорок років. У чому підступність цієї хвороби та як виявити захворювання на ранніх стадіях, з’ясовували журналісти “Медичної Академії” в лікаря-невролога університетської лікарні Олександра Ріпака.

– Гемангіома хребта – це доброякісне судинне новоутворення, яке з’являється в хребці, – каже Олександр Ріпак. – Вона розвивається з кровоносних судин як доброякісна пухлина, тобто, людям не варто боятися, що згодом вона може перерости в рак. У більшості випадків гемангіома перебігає безсимптомно, тобто людина практично не відчуває болю. Хоча іноді з’являються певні ознаки хвороби: тупий біль, що підсилюється під час фізичних навантажень і під час сну, витоншення кісткової тканини, що призводить до її крихкості, хворий може втрачати чутливість у кінцівках, у задавнених випадках спостерігається параліч чи порушення видільних функцій. У разі появи болю та гемангіоми треба шукати справжню причину болю в спині, а їх може бути безліч. Через те, що симптомів гемангіоми небагато й вони не специфічні, існує ризик патологічного перелому. А це означає, що навіть за невеликих навантажень – бігу, стрибків, падіння з невеликої висоти чи носіння важких речей, уражений хребець може зламатися. Навіть якщо тіло хребця вражене більш як на 50 відсотків, якихось неприємних відчуттів людина може й не відчувати. Але судинна пухлина поступово руйнує кісткову тканину й згодом навіть незначне навантаження здатне призвести до компресійного перелому хребта. Особливо ризик зростає за наявності остеопорозу (зменшення щільності кісток, підвищення їх ламкості). Коли та за яких обставин гемангіома «захопила» тіло хребця, не знає навіть сам його господар. Для нього раптовий параліч ніг чи порушення сечовипускання або дефекації, які можливі за гемангіоми, – страшний стрес, що виник невідомо від чого, й вводить його в шоковий стан. Людина починає панікувати, не розуміючи, що ці неврологічні розлади сталися через стискання спинного мозку.

Доволі часто нам доводиться спостерігати випадки, коли людина, вже знаючи діагноз, розпочинає сама лікувати себе з допомогою різних народних засобів, іде на сеанси фізіотерапевтичних процедур. Популярними засобами є й прикладання тепла чи розтирання, але в цьому випадку вони не допоможуть. У жодному разі не варто використовувати мануальні прийоми, бо цим можна спричинити посилений ріст пухлини й ризик отримати перелом значно збільшиться. А от спостерігатися в лікаря потрібно. Скажімо, у відділенні ортопедії та травматології університетської лікарні проводять пункційну вертебропластику – в порожнину пухлини всередині хребця голкою вводять особливий кістковий цемент, який одночасно знищує гемангіому та зміцнює сам хребець, що знижує подальші ускладнення. Нині це – найефективніший та безпечніший з усіх спосіб.

Хоча якщо гемангіома не турбує, біль відсутній, то й чіпати її не варто. Просто слід дотримуватися певних правил: уникати важких фізичних навантажень, стрибків з висоти, категорично протипоказані гімнастичні вправи. В разі важкої фізичної роботи потрібно одягати фіксувальний корсет на поперек. Щоденно робити спеціальні вправи для зміцнення м’язів спини. Про них можна дізнатися від фахівця з лікувальної фізкультури.

За словами лікаря, походження цього захворювання ще не до кінця вивчене. Вважають, що важливу роль відіграє генетичний чинник: якщо в родині були випадки гемангіом різної етіології, то ймовірність її розвитку різко підвищується. Запобігти цій хворобі та знизити ризик непередбачуваних неприємних новоутворень можна завдяки здоровому способу життя, слід пити очищену воду, а їжа має бути без консервантів. Вилучити слід також алкоголь та інші токсичні продукти, обмежити вживання м’ясних продуктів, вудженої, смаженої, жирної та гострої їжі. Треба зменшити й споживання борошняних виробів, не переїдати, а краще їсти маленькими порціями, збільшивши кількість прийомів їжі. Всі народні рецепти можуть служити профілактичними заходами для запобігання виникненню та розростанню гемангіоми. Але за наявності гемангіоми їх варто застосовувати під контролем лікаря, щоб не зробити собі гірше. Народні засоби від гемангіоми Настоянка кореня женьшеню. Корінь подрібнити, насипати на одну третину в півлітровий слоїк і залити доверху горілкою. Настоювати в темному місці 20 днів. Використовувати двічі на день по 1 ч. л. Через сім днів знизити дозу до 0,5 ч. л. на день, і таку дозу пити протягом одного місяця. За потреби курс повторити після 20-денної перерви. Настій ісландського моху та листя подорожника: взяти по 1 ст. л. сухого ісландського моху та сухого подорожника й залити в термосі 1 л окропу, настоювати дві години. Настій потрібно випити протягом дня довільними порціями. Курс лікування гемангіоми триває 20 днів, після двотижневої перерви курс повторити. Чорниця та морква: одну частину натертої на тертці свіжої моркви та дві частини свіжих (узимку сухих чи заморожених) ягід чорниць змішати й додати мед за смаком. Вживати по 200 г щодня протягом двох тижнів. Через 10 днів лікування повторити. Лілія ЛУКАШ