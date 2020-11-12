На Тернопільщині в лікарнях до роботи будуть залучати волонтерів

Лікарні області, де не вистачає медиків, можуть залучати до роботи волонтерів. Про це повідомляє голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

Управління охорони здоров’я підготувало реєстр медпрацівників, які зголосилися долучитися до надання допомоги у лікуванні COVID-19.

Це не зайняті у цей час працівники сфери охорони здоров’я або ж студенти останніх курсів медичного університету.

Лікарні найматимуть таких працівників на умовах договору. Вони можуть працювати помічниками лікарів у бригадах з надання допомоги хворим на коронавірусну інфекцію.

Медичні волонтери отримуватимуть оплату в розмірі трьох посадових окладів, як і всі медики, залучені до подолання COVID-19.

Видатки на утримання таких працівників здійснюватимуться коштом Національної служби здоров’я України.