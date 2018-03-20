Більшість вчителів змінюватися не будуть, бо і так гарно працюють, – директор тернопільської школи Олександр Остапчук шокований від розмови з освітянами

Роздуми директора школи-ліцею №6 ім. Н. Яремчука Олександра Остапчука після спілкування з освітянами на форумах:

Ввиявляється, що є школи, в яких діти на директора майже не звертають уваги, бо рідко його бачить поруч себе;

виявляється, що є школи, де класи початкової школи розміщені в перемішку з класами середньої і старшої школи;

виявляється, що є директори, які регулярно виписують грамоти своїй дружині, яка працює в “його” школі;

виявляється, що є директори, яким у ФБ на їхній сторінці дописи регулярно роблять спеціально призначені вчителі;

виявляється, що є вчителі, які “ранкові зустрічі” з дітьми та створення так званих “зон” в класі вважають реформою в освіті;

виявляється, що є вже є вчителі, які проводять майстер-класи з критичного мислення і майстер-класи з організації роботи учнівського самоврядування(повна банальність);

виявляється, що вчителі ще пишуть у щоденниках учнів: “крутився на уроці”, “розмовляв на уроці”, співав на уроці”;

виявляється, що є ще в школах заборона вчителям пити каву на перервах;

виявляється, що є ще в школах чергові учні, які з пов”язками стоять на перервах на “постах”;

виявляться, що є ще в школах таблички на дверях кабінетів директорів: “Прийом громадян з особистих питань…”;

виявляється, що друкують в педагогічній пресі сценарії свят Першого і Останнього дзвоника, першого уроку, сценарії вечорів; виявляється, що на святах Першого і Останнього дзвоника ще виступають дуже багато люду, якого діти не знають, не чують,не бачать;

виявляється, що ми ще не знаємо, хто закинув нам “агентів” змін в освіті і що вони робили до агентурної роботи в освіті;

виявляється, що є директори, які не можуть хоч 20-30 хвилин говорити про те, куда вони ведуть школу;

виявляється, що нас переконують, що все, що було у нас в освіті раніше – погано, і ми були погані, а тепер ми маємо дороговказ: все має бути НЕ ТАК;

виявляється, що більшість вчителів змінюватися не будуть, бо і так гарно працюють;

виявляється, що ще не виявили вчителя, який перетворився у високорейтингового у світлі НУШ;

виявляється, що ми ще думаємо, що закордонні системи освіти навчать нас любити і поважати дітей, гордитися своєю професією;

виявляється, що ми ще віримо, що тренери НУШ навчать всіх вчителів бачити в дитині особистість;

виявляється, що є багато вчителів, які вважають, що особистість може виховати лише вчитель-особистість, тому самі працюють над собою, займаються фізкультурою, багато читають, відвідують театри, концерти, щиро спілкуються, збирають педагогічні ідеї, від них віє теплом і сонцем, вони не чекають “агентів”, не чекають вказівок, бо вони- ВЧИТЕЛІ. І коли зустрічаєшся з такими вчителями, то хочеться на деякий час стати учнем, щоб наздогнати щасливі миті шкільного життя.