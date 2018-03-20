Галина Моцик із Борщівського району вирощує царських птахів

Яких вже пташиних голосів не почуєш на подвір’ї Галини Моцик із села Збручанське Борщівського району! Серед співучого ансамблю всіляких порід курей, качок, гусей найголосистішими є загорські білогруді цесарки.

– Як почнуть кричати, то далеко їх чути, – каже господиня. – Побачать чужих людей на подвір’ї – також знімають лемент. Саме через це раныше я не хотіла цих птахів. Але брат, який два роки тому привіз мені цесарчині яйця, переконав у протилежному. Казав, що там, де щось кричить, там і хтось живе. Тепер цесарки – одні з моїх улюбленців. Хоч їх і називають царськими птахами, та вони зовсім не примхливі. Достатньо лише вивчити їхні звички і смакові вподобання. Новонароджених пташенят кілька днів годую стартовим комбікормом, а потім переводжу на домашні харчі – перемелені горох, ячмінь, пшеницю, овес та макуху. Охоче ласують вони тертими огірками, гарбузами та кабачками. У цих птахів, на відміну від інших свійських, обмін речовин відбувається швидше, тому і годувати їх треба кілька разів на день.

Пернаті улюбленці пані Галини – птахи волелюбні. Вигулювати їх можна навіть на городі. І не треба переживати, що вони завдадуть шкоди грядкам. Навпаки, принесуть ґрунту користь, очистивши його від шкідників – колорадських жуків, їхніх личинок та слимаків. За це птахів називають санітарами городів.

– А ще в цієї птиці ніжне, соковите та низькокалорійне м’ясо, подібне до дичини, – розповідає жінка. – Тому в давнину його могли дозволити собі лише заможні люди. Смачними є і яйця птиці. Вони значно менші за курячі, зате не містять холестерину та багаті на цинк, залізо, кальцій та вітаміни А, D, E. Шкаралупа яєць груба і міцна, завдяки цьому їх можна перевозити на великі відстані. Нестися цесарки починають наприкінці березня. Оскільки самки погані квочки, то виводити пташенят найкраще в інкубаторі. Вилуплюються цесарята через чотири тижні.

Пані Галина розповідає, що її плеканці, як тільки змужніють, починають літати. Спритні птахи можуть злетіти на паркан чи навіть на дах будинку. Щоб уникнути таких незручностей, збручанська господиня радить у перший день життя цесарят на одному з їхніх крил обрізати фалангу.

Птахи – не єдине захоплення Галини Моцик. Ця жінка також залюблена у квіти – вирощує їх у вазонах та на городі. Її сім’я, крім того, що тримає чималу господарку, ще й плекає сад та сіє добірні зерна знань у душі школярів. У родині Галини Василівни три покоління обрало професію вчителя. Десятки літ присвятили педагогічній праці її батьки. Сама ж пані Галина, як і її чоловік Василь Йосипович та син Віктор, навчає учнів початкових класів.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА для газети “Сільський господар плюс”