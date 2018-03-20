Чиїх дітей першочергово зарахують до першого класу школи-ліцею №6 у Тернополі

Як повідомляє адміністрація Тернопільського НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука”, першочергово в цей навчальний заклад зараховуватимуть дітей, які проживають на території, закріпленій за школою-ліцеєм.

Йдеться про вулиці Над Ставом, Руська (до бульв. Тараса Шевченка), Кардинала Й. Сліпого, Д. Січинського, Замкова, Валова, Старий ринок, Танцорова, М. Шашкевича, Багата, Доли, М. Паращука.

Діти з цих вулиць першочергово зараховуються до першого класу. Зарахування до 1 класу відбудеться в травні 2018 року.

Прийняття до 1 класу на вільні місця відбудеться 4, 5, 6 червня 2018 р.

Перевага при зарахуванні на вільні місця надається дітям, чиї братики чи сестрички навчаються в НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука”, дітям випускників цього освітнього закладу.