Діти змагалися, хто виловить найбільшу рибу з Тернопільського ставу

Минулої суботи на Тернопільському озері відбулися змагання “Рибальські посиденьки” від Ротарі клубу Тернополя, серед учасників були і діти. Впродовж двох годин вони очікували свій виграшний улов: хто спіймає на гачок найважчу рибу – той і переміг.

“Погляд” поспілкувався з переможцями. Зокрема, 13-річний Роман приїхав у Тернопіль на літні канікули із Запорізької області. Коли дізнався про конкурс з риболовлі на Тернопільському ставі, теж захотів взяти в ньому участь. У підсумку став третім, на його гачок впіймалася риба масою 24 г.

— Розпочали риболовлю о дев’ятій ранку, мій найбільший за сьогодні улов заважив 161 грам, — розповів 12-річний Назар, учень Тернопільської школи №24. — За друге місце мені подарували спінінг та посвідчення. Я почав рибу ловити з 6 років, спочатку з татом, а тепер частіше з друзями.

Перше місце у змаганнях здобула дівчинка — 10-річна Катерина, учениця Тернопільської школи-колегіуму №12. “Щоб риба зловилася, ми сьогодні чекали понад дві години, — зазначила Катя. — Моя друга риба принесла мені 1-е місце у конкурсі, це плотва завважки 217 г. Риболовля – це моє хобі, поряд зі співом і танцями. Я почала рибу ловити в 9 років. Мій найбільший улов станом на сьогодні — рибина вагою 590 г.