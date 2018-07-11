Оцінювати кулінарів у Тернопіль приїхав кухар, який готував для гостей Президента Білорусі

На минулих вихідних у Тернополі в рамках фестивалю “Коропфест” вперше відбувся Кулінарний Кубок Західної України. На участь у Кубку зголосилося понад 60 кухарів та су-шефів з різних міст країни, які просто неба демонстрували свої вміння перед топовими шеф-кухарями України та Білорусі. Серед суддів був колишній шеф-кухар Управління справами Президента Республіки Білорусь Павло Маковка. Він готував для Президента своєї держави та його гостей — перших осіб Еквадору, Німеччини, Франції, України, Росії.

Довідково. Павло Маковка – сертифікований суддя WACS, суддя міжнародної категорії за стандартами worldskills, керуючий ресторанами.

Як розповів «Погляду» Павло Маковка, головне у його справі – продукти високої якості та бездоганний сервіс.

– На високі прийоми ми зазвичай готуємо білоруські національні страви з сучасною європейською подачею, – розповів кулінар. – Наші етнічні страви – це м’ясо зубра, драники, білоруські узвари, морс, – все це дуже люблять гості Білорусі.

Улюбленої страви у Павла Маковки нема, для нього головне, щоб страва складалася з якісних продуктів і була подана правильно: «У шеф-кухаря улюблена страва – це висока якість продукту та бездоганне сервірування».

Цілеспрямовано в Тернополі Павло побував вперше, хоч Україну відвідує часто.

– Люблю Україну, об’їздив її майже всю, – розповів білорус. – У Тернополі раніше був лише проїздом, а сьогодні вперше тут цілеспрямовано. Гарне місто, дещо схоже на Львів. Кулінарний Кубок у Тернополі організовано на дуже високому рівні, як для першого разу: стільки учасників і титулованих суддів – великого варте. Це великий вклад у майбутні змагання. Дуже важливо, щоб такі заходи відбувалися, вони підвищують професійність кухарів, від чого в кінцевому результаті виграє споживач. Без таких кубків нас чекає повернення у Радянський Союз, чого б дуже не хотілося.

За словами поважного судді, він оцінював конкурсантів за кількома критеріями: гігієна під час приготування їжі, зовнішній вигляд кухаря, смак страви та її подача.

Ті, кого об’єднав Кулінарний Кубок Західної України, змагалися у п’яти номінаціях: «Холодна закуска», «Салати», «Гаряча закуска», «Перша страва» та «Основна страва». А вже «золоті» переможці з кожної цієї номінації зійшлися у конкурсі «Чорний ящик», щоб визначити, хто з них здобуде звання найкращого.