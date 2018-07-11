Як у Кременці одночасно дбають про екологію і дають роботу молоді з обмеженими можливостями

Четвертий місяць поспіль у Кременці діє хороша ініціатива, яка має на меті зберігати нашу екологію та забезпечити роботою молодь з обмеженими можливостями. А все це завдяки створеній арт-майстерні з виготовлення еко-сумок. Тут шиють сумки, які можна використовувати для покупок та як аксесуари. Тамтешні працівники також створюють молодіжні рюкзачки. А родзинкою навчально-виробничого процесу є те, що всі вироби виготовляють з натуральних полотен – льону та мішковини.

– Задум запровадити таке виробництво з’явився у нас тому, що еко-стиль набуває щоразу більшої популярності, як і потреба оберігати екологію, – розповідає ініціатор створення арт-майстерні голова громадської організації «Товариство батьків дітей з інвалідністю та їх друзів «Зоря надії» Алла Андрощук. – Окрім того, це хороший шанс для молодих людей з інвалідністю, яким важко знайти роботу, спілкування та бути прийнятими у соціумі.

Стартував цей проект у Кременці завдяки громадській організації «Коаліція», яка допомогла залучити до його фінансування благодійників із Данії. Ті, своєю чергою, виділили для створення еко-майстерні 5 тисяч доларів. Зараз тут працює до десяти хлопців і дівчат віком 20-30 років. Усі вони пробують себе у цій справі вперше. Бажання творити й почуватися потрібними суспільству у них неабияке. Кожен з учасників має власні обов’язки. Одні шиють сумки, інші пришивають до них ручки, а хтось наносить на вироби візерунки та аплікації. Допомагають їм керівник Ірина Іваськевич та лаборант майстерні Лілія Фурсик.

Долучаються до цієї справи й студенти-волонтери, оскільки майстерня наразі знаходиться у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії імені Т. Шевченка. Тут радо підтримали створення арт-майстерні, на кафедрі теорії й методики трудового навчання та технологій дозволяють молоді працювати на власних швейних машинках.

– У майбутньому, – розповідає Алла Андрощук, – мріємо удосконалити й розширити виробництво, придбати спеціальну вишивальну машинку, за допомогою якої наноситимемо на сумки українські орнаменти. Також хочемо закупити субліматори, щоби наносити на еко-сумки спеціальні логотипи, герби та емблеми.

Звичайно, як і для будь-якого виробництва, треба мати ринки збуту. Для цього учасники навчально-виробничого процесу популяризують власні вироби й уже пробували їх продавати на масових заходах у Кременці. До речі, люди дуже радо підтримали ініціативу молоді з обмеженими можливостями й розкупили чимало їхніх сумок – виробники виручили майже 10 тисяч гривень і отримали свою першу зарплату та моральне задоволення.

Велику надію й віру дає їм Алла Андрощук, яка працює над створенням реабілітаційного центру у Кременці. Туди уже восени перенесуть еко-майстерню. Наразі за кошти данців роблять ремонт у спеціально облаштованому приміщенні й сподіваються отримати як гуманітарну допомогу швейні машини з-за кордону.

– Ми раді будь-чиїй допомозі, – розповідає жінка, – охоче приймемо відрізки матеріалів, можливо, хтось може допомогти з машинкою для нанесення візерунків, або ж допоможе з реалізацією наших сумок. – Також можемо виконати замовлення організацій, магазинів чи компаній, які бажають мати сумочки з власними емблемами. Це буде надзвичайною підтримкою для нашої молоді з обмеженими можливостями і шансом на їхнє повноцінне життя.

Любов ТИМЧУК

Газета “Сільський господар плюс”