14:34 | 7.06.2021
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“Креатор-Буд” зводить сьому чергу ЖК на Стрийській у Львові (відео)

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Житловий комплекс на вулиці Стрийській, який будує компанія Креатор-Буд – один з наймасштабніших проектів у Львові. Нова сторінка у розвитку архітектурного обличчя стародавньої столиці Західної України.

Створений архітектурний ансамбль у вигляді величезної квітки, де 6 будинків, як великі пелюстки обернуті до центральної рекреаційної зони, великого скверу. 

Підземний паркінг та наземна автостоянка, футбольне поле зі штучним покриттям, спортивні майданчики з сучасними тренажерами, уже збудована поруч зупинка громадського транспорту,  магазини, пошта, об’єкти побутового обслуговування.

Неподалік знаходяться: міжнародний автовокзал, кільцева дорога міста, один з найкращих стадіонів України – «Арена Львів», найбільший торгово-розважальний комплекс Львівщини – «Кінг-Крос-Леополіс».

У кожній квартирі будинку передбачене індивідуальне опалення, балкони та уже засклені лоджії.

Великі панорамні вікна, скляні вітражі та «французькі балкони», які надають комплексу розкішного вигляду, а квартирам у ньому – сонячного світла та відкритого простору. 

Однією з багатьох переваг комплексу на Стрийській від компанії Креатор-Буд  є власний дитячий садок.

Богдан Гой, головний архітектор та автор проекту ЖК на Стрийській

  • Фактично компанія Креатор-Буд чи не єдина компанія, яка працює у цій частині Львова, яка дотримується своїх соціальних зобов’язань, і вже розпочала будівництво нового садка на якісно новому рівні з великою частиною території, відведеної для відпочинку і якісних архітектурних рішень.

За 7 років будівництва комплексу, запевняє Головний архітектор проекту ЖК на вулиці Стрийській Богдан Гой, змінились пріоритети у розвитку житла, з’явились нові тенденції, які девелопер  та архітектори врахували у проектуванні останньої сьомої черги, яку уже розпочали будувати. 

Богдан Гой, головний архітектор та автор проекту ЖК на Стрийській:

  • Компанія Креатор-Буд – це прогресивна компанія, яка слідкує за тенденціями в архітектурі та дизайні, яка справді реалізовує якісні об’єкти у своїх проектах. Замість цегли ми використовуємо керамоблок, який за своїми технічними характеристиками є кращий, використовуємо монолітний каркас, що дає можливість покращити висоту поверха і забезпечити великою парковкою в підземній частині цієї будівлі. 

Дизайн громадських зон, під’їздів, формування внутрішніх дворів, їх креативний благоустрій, ландшафтну архітектуру довершить безпрецедентно великий  сквер в центральній частині комплексу, місце для спілкування, занять спортом,  відпочинку для малечі та дорослих. Дизайнери уже розпочали роботу  з облаштування рекреаційної частини комплексу на Стрийській. 

Відділ продажу квартир Креатор-Буд  працює на території  будівництва комплексу за адресою Львів, Стрийська, 115. 

Тут ви зможете отримати детальну інформацію з приводу придбання житла і зробити вдалу інвестицію для себе та своєї сім’ї.  Житловий комплекс на вулиці Стрийській – це можливість жити якісно. 

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