14:34 | 7.06.2021
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Новини Тернополя 

Позитив на карантині: досвід молодих тернополян

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3 червня Тернопільська обласна бібліотека для молоді нагороджувала переможців конкурсу позитивного есе “Як карантин змінив моє життя”.

У короткому есе учасники позитивно й оригінально описували свої “карантинні” досягнення, історії успіху, отримані навички.

Конкурс тривав 3 місяці. Тексти есе в оргкомітет надсилались українською, англійською чи німецькою мовами.

За результатами оцінок журі, перемогу отримали наступні учасники:

  • номінація “Українська мова”: Анастасія Малинич, Марта Хамлай, Ірина Зелененька.
  • номінація “Англійська мова”: Дмитро Федорів, Христина Кобель, Соломія Копча.
  • номінація “Німецька мова”: Богдан Вирста, Дмитро Тимчук, Тетяна Кирилюк.

Переможці нагороджені грамотами, книгами та подарунковими сертифікатами Львівської майстерні шоколаду.

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