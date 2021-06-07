Позитив на карантині: досвід молодих тернополян
3 червня Тернопільська обласна бібліотека для молоді нагороджувала переможців конкурсу позитивного есе “Як карантин змінив моє життя”.
У короткому есе учасники позитивно й оригінально описували свої “карантинні” досягнення, історії успіху, отримані навички.
Конкурс тривав 3 місяці. Тексти есе в оргкомітет надсилались українською, англійською чи німецькою мовами.
За результатами оцінок журі, перемогу отримали наступні учасники:
- номінація “Українська мова”: Анастасія Малинич, Марта Хамлай, Ірина Зелененька.
- номінація “Англійська мова”: Дмитро Федорів, Христина Кобель, Соломія Копча.
- номінація “Німецька мова”: Богдан Вирста, Дмитро Тимчук, Тетяна Кирилюк.
Переможці нагороджені грамотами, книгами та подарунковими сертифікатами Львівської майстерні шоколаду.