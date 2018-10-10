Стратегія розвитку Чорткова – на новому етапі

Упродовж жовтня у міській раді відбуватимуться засідання робочих груп щодо написання Стратегії розвитку міста Чорткова.

Так, 8 жовтня відбулось перше засідання робочої групи щодо стратегічного планування розвитку міста Чорткова за стратегічною метою «Розвиток громади».

Кожна з чотирьох робочих груп має провести по 3 зустрічі, в результаті яких мають бути сформовані операційні цілі, розроблені завдання, визначені індикатори досягнення операційних цілей.

Нагадаємо, що з метою написання Стратегії розвитку міста Чорткова на 2019-2026 роки відповідно до основних стратегічних завдань, робота розподілена за такими напрямками: розвиток громади; освіта, культура, спорт; економічний розвиток міста; комфортне місто. До написання Стратегічного плану залучили представників бізнесу, культури, освіти, духовенства, громадськості.

Долучитися до обговорення можуть усі зацікавлені жителі міста. План зустрічей – за посиланням.