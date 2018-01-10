У Тернополі засвітилась пластова «Різдвяна свічечка»

Десятий рік поспіль 9 січня тернопільські пластуни проводять сімейне свято «Різдвяна свічечка». Під час заходу обирають найкращі вертепи, акторів і актрис, які у них зіграли, костюми і страви. Починається дійство запаленням Вифлиємського вогню. Звідси й назва.

– Оскільки пластуни поширюють Вифлиємський вогонь миру, і оця свічка – це якраз символ Різдвяних свят, тепла, добра, єдності всіх християн у світі, то ж, ця свічечка є обов’язковим атрибутом нашого свята сьогодні, це тепло нашого сімейного пластового кола, – зазначив керівник Тернопільського осередку Пласту Дмитро Сиротюк.

До традиції щороку долучаються сім’ї, створені у «Пласті», як от Наталя та Назар Зелінки. На «Різдвяній свічечці» вони з донечками Мартусею та Яринкою грали роль Пластової родини.

– То є наша сімейна традиція. Я – сама пластунка, поєднала своє життя з пластуном і діти наші в Пласті («пташата»), тому для нас це є такою ж традицією, як Святвечір в колі сім’ї, – розповіла пані Наталя.

У цьогорічній «Різдвяній свічечці» взяли участь 5 пластових вертепів і повстанський вертеп від гостей – Молодіжного Націоналістичного Конгресу.

– 58-й курінь завжди робить дівочий вертеп, більш сучасний, там дуже смішні негативні персонажі. Вертеп суто хлоп’ячий від 29-го куреня, буде Маланка, вони водять козла, а не козу. Ще один вертеп від менших хлопців. І один мішаний. Всі цікаві, визначимо, хто найкращий, – каже організатор дійства пластунка Оксана Семенець.

Під час антракту відбувся конкурс Різдвяних страв – куті, пампухів, узвару і вареників. Обрали найкращий вертеп, актора і акторку, костюм.

Адріана Білецька