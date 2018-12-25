У Тернополі розпочали монтувати найбільшу в Україні шопку (фотофакт)

У церкві святого Петра, яка розташована на вул. Володимира Великого, тривають монтувальні роботи гігантської за розмірами різдвяної шопки. Шопка символізує місце народження Ісуса Христа й є атрибутом свята Різдва.

Тернопільську шопку, яка вважається найбільшою в Україні, традиційно урочисто відкриють вночі з 6 на 7 січня під час нічної Служби Божої. На неї з`їжджаються подивитися віряни з різних куточків світу. І навіть зараз, поки тривають монтувальні роботи, тернополяни та гості міста заходять у храм, аби подивитися на неймовірний процес.

Нагадаємо, величезний вертеп, яким опікуються францисканці, ставлять ще з 2005 року, з часу відкриття храму. До цього вертеп був у каплиці. Але щороку ця різдвяна композиція змінюється. У різдвяні свята її відвідують тисячі дорослих і дітей.