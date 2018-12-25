На Тернопільщині шукали зниклу жінку

24 грудня 2018 року, близько 14.00 годин, до чергового Монастириського відділення поліції надійшло повідомлення, що в с. Горигляди пішла з дому і не повернулася 59-річна місцева жителька. З метою надання допомоги в пошуку зниклої жінки були залучені рятувальники та працівники поліції. Пошуки тривали до 19.30 годин, а далі, з настанням темної пори, припинились до ранку. На щастя, до пошукових робіт більше ніхто не залучався, в зв’язку з поверненням, близько 08.00 годин, зниклої жінки додому.

Як вдалось дізнатися «Погляду», це вже не перше зникнення жінки з дому.