Як на Тернопільщині борються з негодою

За останню добу на території Тернопільщини опади снігу посилились, температура повітря опустилась нижче нуля. На замовлення обласної дорожньої служби для оперативного подолання наслідків снігопаду задіяно техніку підрядних організацій. З ночі на дорогах працює 96 одиниць техніки, з яких 66 – піскорозкидачі. Майже 200 шляховиків виконують ручну посипку складних ділянок доріг (спуски, підйоми, круті повороти).

Станом на 10 ранку проїзд дорогами загального користування державного значення Тернопільщини забезпечений. Проїжджа частина розчищена та посипана сумішшю солі й піску.

Наразі, опади снігу не припиняються, тож роботи з розчищення та посипки тривають.

Водіям варто пам’ятати, що на території Тернопільщини є місця відстою для автотранспорту. Також, додатково обладнано ще 12 спецмайданчиків при в᾽їздах на територію області.

В разі, якщо вам потрібна інформація про стан проїзду автошляхами Тернопільщини чи допомога у дорозі, у Службі автомобільних доріг цілодобово працює диспетчер. Звʼязатись з яким можна за номером телефону ☎️ (0352) 52-65-32