У Тернополі відкрили Академію альтернативної освіти для дорослих

Для дорослих, яким не набридає вчитися, у Тернополі тепер працюватиме школа, що допоможе не тільки удосконалюватись у своїй професії, а й опановувати нові. На вул. Крушельницької, 43 працюватиме MagneticOne Academy.

– Формат – створити інноваційний креативний простір, в якому виховати високоосвічену компетентну особистість чи професіонала, – говорить керівник Академії Ірина Струтинська.

Платформа працюватиме і для студентів. Тренери Академії проводитимуть відкриті лекції в університетах, щоб показати молодим людям напрямок руху, а також, як розвивається ринок Інформаційних технологій в Україні та світі. Діятиме також електронна платформа, за допомогою якої можна буде придбати курс собі до вподоби.

– MagneticOne Academy – це є спосіб системної зміни себе, колег, друзів, працівників, дітей. Ми будуємо повну вертикаль освіти, яка реалізує принцип «Навчання довжиною в життя», – зазначає засновник MagneticOne Group Руслан Савчишин.

Особливість академії у тому, що тепер тернополянам не треба буде шукати можливостей для саморозвитку у столиці чи в сусідніх містах, тренінги проводитимуть у Тернополі. Для студентів пропонуватимуть і ґрантові програми. Курси будуть платними.

Адріана Білецька