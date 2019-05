Україна. Швейцарський синдром

Що єднає українців?

Бажання називати найкращі куточки нашої країни «Швейцарією»

ШВЕЙЦАРІЯ СЛОБОЖАНСЬКА

Козача гора

КРАЙ ШВЕЙЦАРІЙ ЧЕРКАЩИНА

Буцький каньйон

«Каньйон являє собою оригінальний скелястий берег з виступами сірого граніту, заввишки близько 30 метрів. Довжина каньйону бл. 2,5 км, ширина — 80 м. Досить часто його ще називають «Маленькою Швейцарією»…»

Корсунь-Шевченківський – «Маленька Швейцарія» у центрі України

«…природа обрамила річку Рось неймовірними кам’яними схилами. Високі та круті кам’яні береги дещо нагадують фйорди, тому місцеві жителі, люблячи, називають ці місця українською Швейцарією…»

Українська Швейцарія розташована у Плескачівці!

«Гості відвідали село Сунки, від природи якого були у надзвичайному захваті і не переставали повторювати: «Наче в Швейцарії!».

Також вони побували у музеї села Плескачівки, який вразив їх доступністю експонатів і атмосферою гостинності. Іноземці охоче ткали, товкли горох, шили на легендарній швейній машинці «Зінгер» і з задоволенням фотографувалися…»

ШВЕЙЦАРІЇ БУКОВИНСЬКІ

Червона Діброва

«…має багато вільних земель які вкриті лісами, а також пасовищами, де ростуть різноманітні квіти, що робить село надзвичайно красивим та привабливим для туристів які часто його відвідують, саме через це його ще називають «Буковинська Швейцарія …»

Розтоки

«Якщо виїхати з райцентру Путила в напрямку до Вижниці, то по дорозі вам попадеться село Розтоки, яке вважається справжньою «Буковинської Швейцарією». Привітні господині порадують вас свіжими фруктами та овочами зі свого городу, а також українськими стравами: варениками, борщем з пампушками, бануш, дерунами, бринзою і багатьом іншим…»

село Розтоки Путильського району (фото Андрія Бондаренка з http://andy-travel.com.ua)

ШВЕЙЦАРІЇ ПОДІЛЬСЬКІ

«Національний природний парк «Подільські Товтри»

«Подільська Швейцарія – так називають казкову країну степів, порослих медоносним зіллям та столітніми лісами, мальовничий куточок України – Подільські Товтри. Приблизно 20–25 мільйонів років тому тут шуміли води Сарматського моря, яке розділяло два суперконтиненти – Лавразію і Годвану…»

Коростовецький заказник

«Неймовірні краєвиди, що нагадують Швейцарські Альпи, заховалися на Вінниччині, на межі Гайсинського і Тростянецького районів.

Місцеві називають ці місцини «Подільською Швейцарією», адже долина має скелясті й урвисті береги, а русло Південного Бугу в цих краях порожисте і з низкою невеличких острівців. …»

«Мурафська Швейцарія простяглася берегами річки Мурафи від населених пунктів Скалопіль до Вила – Ярузькі… Наземна ж дуже схожа на чарівну долину. Вода з шумом пробивається серед каміння, утворюючи перекати, водоспади, коловороти. Мурафа вважається однією із найкрасивіших річок Придністров’я. Особливо відрізняється середня її частина з гористими ділянками, крутими, обривистими берегами, порогами і водоспадами… »

Подільська Швейцарія-Миньковецька держава

«Успадкований Ігнацієм маєток називали найгарнішим закутком «подільської Швейцарії». Рівнини з пущами, врожайні поля, куполи церков чергувалися зі схилами, що вели до берегів річки Ушиця…»

Сатанів

«Не були у Швейцарії, що у Центральній Європі? Тоді завітайте у нашу! У чарівному куточку Подільських товтр, на березі річки Збруч, поряд зі свердловиною лікувальної води розташувався Санаторно-лікувальний комплекс «Перлина Поділля», який усі гості давно охрестили «Подільською Швейцарією. Окрім історичної значущості, цю територію називають ще й аномальною …»

Суржинці

«Усього 18 км відділяє Кам’янець-Подільський від надзвичайно мальовничого місця в регіоні – села Суржинці, за яким закріпилася назва Подільської Швейцарії. Розділене тонкою цівкою річки Тернавка, воно й саме, наче крихітка, заховалося поміж верболозами та соснами, де-не-де оголюючи свою красу крислатими городами та дахами сільських осель…»

ШВЕЙЦАРІЇ ПОЛІСЬКІ

Воротнів

«…ботанічний заказник загальнодержавного значення «Воротнів». Він розташований у межах Луцького району Волинської області, на північ від села Воротнів, та є у віданні державного підприємства «Ківерцівське лісове господарство»…»

«Дениші – село в Житомирській області, широко відоме в колах скелелазів та туристів. Поліська Швейцарія – саме так називають цю дивовижної краси місцевість…»

Троянів

«Село Троянів входить до переліку популярних туристичних маршрутів українського Полісся. За мальовничі краєвиди його називають Українською Швейцарією Житомирщини. І не дарма! Тут дійсно відкриваються чудові види.…»

ВОЛИНЬ

Надслучанська Швейцарія

Легенда каже, що якось один швейцарський посол після ґрунтовної гулянки з українцями десь в Женеві опинився на Волині в околицях Губківського замку. Він згадав, що йому в цей момент треба на роботу на засідання РадБезу, і відмовлявся повірити, що він в далекій Україні, адже довкола все таке подібне…

ЧЕРНІГІВЩИНА

Мезинська Швейцарія

«На півночі України, між Чернігівською та Сумською областями, розташувався унікальний куточок полісько-сіверської природи …»

Українська Швейцарія в Чорнотичах

«Саме так називає місцевий фермер Валерій Макуха зони відпочинку і туризму в урочищі Бернадське у селі Чорнотичі Сосницького району. Колись тут була садиба пана Бернадського (Домантовича). Декілька років тому фермер взяв ті землі в оренду, впорядкував їх і опікується ними й досі…»

МИКОЛАЇВЩИНА

Мигія − швейцарські краєвиди в Україні

«На Миколаївщині, на берегах Південного Бугу, розташувалося невелике село, назву якому вигадав сам Геродот – Мигія. Цю місцину в народі називають маленькою Швейцарією − через скелі посеред степів і десятки невеликих островів…»

Актівський каньйон

Недалеко від Мигії – інше «швейцарськоподібне місце», але скільки я не шукав, щоб Актівський каньйон називали «Швейцарією» – ніде не міг знайти. Натомість:

«Каньйон вважається єдиним у Європі, який за геолого-ландшафтними показниками в точності повторює знамениті каньйони Північної Америки. Такий собі Гранд-Каньйон в мініатюрі...»

Також є інша назва – «каньйон Диявола»

ЛЬВІВЩИНА

«Курорт Східниця – гірське містечко, розташоване у Карпатах. За надзвичайну красу, хвойні ліси, різнотрав’я гірських лугів її називають «Українською Швейцарією»…»

КИЇВЩИНА

«Древнє місто Богуслав розмістилося на мальовничій річці Рось. За чисті вулички, ошатні будиночки, затишок і красу це місто іноді називають «маленькою Швейцарією», але із українським колоритом …»

Українська Швейцарія. с. Ковалівка

«В українському селі Ковалівка, як виявилося, панує справжня Швейцарія. Безперечно це був гарний став в ньому плавали лебеді а неподалік в городах копошились індюки. Вони мали досить серйозні наміри не пропустити мене далі, але мені вдалося уникнути зустрічі з ними…»

ТЕРНОПІЛЛЯ

Місто Кременець- Маленька Швейцарія!!!

«Маленька Швейцарія на Україні!!! Місто Кременець– маленька казка. Зелені гори, багата природа, старовинні будинки, замки… Атмосфера відправляє тебе у далеку подорож- до світу спокою,краси, щастя…»

ПРИКАРПАТТЯ

Дивовижне – якось я розповідав, як анекдот, китайцям, які проживають в Дубаї і приїхали в Карпати на відпочинок про наші прагнення називати будь-які нерівності ландшафту «Швейцарією». Замість “ги-ги” почув «It seems. That the roads are worse»

ПОЛТАВЩИНА

Яківці

«Маєток Скліфосовських площею 600 десятин під назвою «Отрада» являв собою зразкове господарство. Представлений на міжнародній виставці плодівництва в Петербурзі 1894 р., він заслужив почесну назву «Полтавської Швейцарії». Подорож розпочнеться о 11.00 6 квітня. Місце зустрічі – пам’ятник М. В. Скліфосовському (на території обласної клінічної лікарні)…»

*Мем вперше прозвучав в кінокомедії «Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика».

Цими словами Балбес (герой Юрія Нікуліна) намагався перервати лекцію про ящур (Aphtae epizooticae), яку Трусу, Балбесу і Бувалому читали переодягнувся в санітарів позитивні герої – Едик і його друг Шурик.

*

Шишаки

«Природа шишацького краю — унікальна, досвідчені мандрівники говорять — схожа на швейцарську, через рельєфну місцевість… Шишацькі місця чомусь дуже полюбилися сучасним росіянам, які облаштували собі літні дачі. Мабуть, через них приватні будиночки тут дорого коштують. До речі, нещодавно відомий російський художник Нікас Сафронов і собі придбав у Шишаках діляночку із розвалюшкою, поблизу Псла. Кажуть, приїздить щороку і дуже задоволений відпочинком, хоча свої візити не афішує…»

ДОНЕЧЧИНА

«Донецькою Швейцарією» або «Перлиною Донбасу» цю місцевість називали режисер Володимир Немирович-Данченко та письменник Антон Чехов. Простягається парк вздовж річки Сіверський Донець і займає 405 квадратних кілометрів. Святі гори мають свій особливий колір та дух. Складниками цього ландшафту є крейдяні гори, реліктові крейдяні сосни і вікові дуби, та російські сепаратисти в личині узких православних манахів…»

ЗАКАРПАТТЯ

«Прикордонне село Шаян розташоване на схилах Вигорлат-Гутинського хребта на висоті 210 метрів… Поруч знаходиться живописна гора Великий Шаян. Поруч розташовані мальовничі озера, які називаються «Сілаамськими купальнями». Цю місцевість цілком справедливо величають «українська Швейцарія…»

Михайло Рівіс**, голова Закарпатської обласної Ради: Закарпаття це – маленька Швейцарія

«Про цінність дружніх стосунків між сусідньою Угорщиною та Закарпаттям розповів голова обласної Ради Михайло Рівіс в ексклюзивному інтерв’ю угорському виданню: «Коли ми розвивали цю ідею з угорськими високопосадовцями, то, бачили, що її підтримує навіть Прем’єр Угорщини Віктор Орбан, а також представники областей-побратимів. Вони всіляко сприяють нашим прагненням зробити Закарпаття воротами в Євросоюз…»

***

Україна – чудова, а для нас то й зовсім унікальна, чудова і неповторна, бо то наша рідна земля. Називати околиці села «Швейцарією» вже стало поганою звичкою, т.зв. «швейцарський синдром, від «швейцар» – людина, чиїм основним обов’язком є ​​зустріч відвідувачів біля вхідних дверей.

Але «все так не буде», як писало на воротах одного відомого санаторію.

Андрій Мельничук

