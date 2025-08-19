Забудовник у Кременці не сплатив пайову участь: прокуратура вимагає 434 тис. грн

Кременецька окружна прокуратура подала позов до суду в інтересах Кременецької міської ради, вимагаючи від забудовника-фізичної особи перерахувати до місцевого бюджету понад 434 тисячі гривень на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

Згідно з матеріалами справи, упродовж 2019-2022 років місцевий житель збудував і ввів в експлуатацію багатоквартирний житловий будинок у Кремінці, але не сплатив передбачену законом пайову участь. Ці кошти повинні були піти на покращення інфраструктури громади, зокрема на будівництво та модернізацію доріг, водопостачання, каналізації та інших об’єктів соціальної інфраструктури.

З метою забезпечення надходжень до місцевого бюджету прокуратура звернулася до суду з позовом, щоб примусити забудовника виконати свої зобов’язання. Суд вже відкрив провадження у справі, і найближчим часом буде розглянуто питання про сплату зазначеної суми.