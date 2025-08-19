Шахраї в Інтернеті: тернополянка втратила понад 15 000 гривень на фіктивній пропозиції з продажу дров
З наближенням холодної пори року багато жителів Тернопільщини шукають вигідні пропозиції на покупку твердого палива для опалення. Однак саме в цей час аферисти активізуються, публікуючи фіктивні оголошення про продаж дров чи іншого товару.
Одним з таких випадків став інцидент, що трапився з 34-річною тернополянкою. Жінка натрапила на привабливу пропозицію щодо продажу деревини на одному з сайтів. Зв’язавшись з «продавцем», вона перерахувала на вказаний банківський рахунок понад 15 000 гривень, але обіцяний товар так і не отримала, а сам «продавець» перестав відповідати на її запити.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи шахрая.
Кіберполіцейські наголошують на важливості безпечного онлайн-шопінгу та рекомендують дотримуватися наступних порад:
-
Купуйте та сплачуйте лише на перевірених сайтах.
-
Читайте відгуки про продавця перед покупкою.
-
Уникайте переходу за сумнівними посиланнями, бо це може бути фішинговий ресурс.
-
Сплачуйте гроші тільки після отримання товару.
-
Не повідомляйте дані своєї банківської картки (CVV-код, PIN-код та термін дії).
-
Для онлайн-шопінгу використовуйте окрему картку та переказуйте на неї лише необхідну суму.
-
При покупці на платформі оголошень не переходьте на сторонні месенджери, а спілкуйтеся в чаті цієї платформи.
Якщо ви стали жертвою шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102 або звертайтесь до кіберполіції за номером 0 (800) 50-51-70.
Залишайтеся пильними та не дозволяйте шахраям зловживати вашою довірою!