Шахраї в Інтернеті: тернополянка втратила понад 15 000 гривень на фіктивній пропозиції з продажу дров

З наближенням холодної пори року багато жителів Тернопільщини шукають вигідні пропозиції на покупку твердого палива для опалення. Однак саме в цей час аферисти активізуються, публікуючи фіктивні оголошення про продаж дров чи іншого товару.

Одним з таких випадків став інцидент, що трапився з 34-річною тернополянкою. Жінка натрапила на привабливу пропозицію щодо продажу деревини на одному з сайтів. Зв’язавшись з «продавцем», вона перерахувала на вказаний банківський рахунок понад 15 000 гривень, але обіцяний товар так і не отримала, а сам «продавець» перестав відповідати на її запити.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи шахрая.

Кіберполіцейські наголошують на важливості безпечного онлайн-шопінгу та рекомендують дотримуватися наступних порад:

Купуйте та сплачуйте лише на перевірених сайтах.

Читайте відгуки про продавця перед покупкою.

Уникайте переходу за сумнівними посиланнями, бо це може бути фішинговий ресурс.

Сплачуйте гроші тільки після отримання товару.

Не повідомляйте дані своєї банківської картки (CVV-код, PIN-код та термін дії).

Для онлайн-шопінгу використовуйте окрему картку та переказуйте на неї лише необхідну суму.

При покупці на платформі оголошень не переходьте на сторонні месенджери, а спілкуйтеся в чаті цієї платформи.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102 або звертайтесь до кіберполіції за номером 0 (800) 50-51-70.

Залишайтеся пильними та не дозволяйте шахраям зловживати вашою довірою!