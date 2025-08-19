Понад 240 тисяч людей отримали допомогу від Червоного Хреста на Тернопільщині з початку війни

Понад 240 тисяч людей отримали гуманітарну допомогу від Українського Червоного Хреста на Тернопільщині від початку повномасштабної війни. Загальна сума сягнула 300 мільйонів гривень.

Щороку 19 серпня уряди країн, ООН, міжнародні та неурядові організації відзначають Всесвітній день гуманітарної допомоги як нагадування суспільству про необхідність дій, які покликані полегшити чиїсь страждання.

Український Червоний Хрест на Тернопільщині працює у містах, селах – навіть у найвіддаленіших населених пунктах області. Волонтери-червонохрестівці допомагають і турбуються про соціально незахищених людей і про тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Від 24 лютого 2022 року Український Червоний Хрест на Тернопільщині:

активно допомагає внутрішньо переміщеним особам та громадам, які надали їм прихисток;

надав допомогу на суму понад 9 млн. гривень 46 колективним центрам, де проживали ВПО;

привозив генератори до закладів соціальної та критичної інфраструктури, охорони здоров’я та комунальних підприємств;

волонтери Загону швидкого реагування зустріли 116 евакуаційних потягів, які прибували до Тернополя, а також працювали на місцях прильотів по території області;

передав дві модульні котельні для забезпечення важливих соціальних установ;

мобільні медичні бригади надали меддопомогу понад 165 000 осіб, а понад 27 000 людей отримали психологічну допомогу;

закупив та передав закладам охорони здоров’я в області медикаменти та медзасоби на суму майже 23 мільйони гривень;

у 2022 році надав грошово-ваучерну підтримку 8 361 особі на суму майже 54 мільйона гривень;

у 2023-2024 роках грошову допомогу за програмою «Підготовка до зими» надав 748 домогосподарствам із вразливих категорій на суму майже 2,4 млн грн.;

також зимову грошову допомогу отримали 2369 осіб із числа вразливих категорій ВПО на загальну суму понад 22,7 мільйона гривень;

у минулому році грошову допомогу на загальну суму понад 8,2 млн. грн. надав 391 бенефіціару.

Можливістю надання цієї та іншої допомоги людям на Тернопільщині Український Червоний Хрест на Тернопільщині також завдячує великій підтримці Швейцарського, Норвезького, Данського, Іспанського та Ірландського Червоного Хреста, Міжнародної Федерації Червоного Хреста.