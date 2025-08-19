Чоловік заховався під рясою монаха УПЦ МП, щоб незаконно перетнути кордон

Прикордонники Чопського загону викрили хитрощі священнослужителя Української православної церкви, який за грошову винагороду намагався переправити через кордон військовозобов’язаного. Він сховав чоловіка від перевірки у власному автомобілі.

За інформацією оперативних співробітників загону, прикордонний наряд в Ужгородському районі зупинив для перевірки автомобіль «Mercedes», який рухався у напрямку кордону. Кермував легковиком 50-річний чоловік, який надав прикордонному наряду для перевірки посвідчення священнослужителя одного з монастирів Закарпаття.

Під час огляду транспортного засобу прикордонники знайшли у ньому ще одну особу. Аби проїхати повз контрольні пости непоміченим, монах сховав «пасажира» на задньому сидінні під рясами. Той виявився 41-річним жителем Сумщини.

У ході опитування водій зізнався, що сконтактувався з чоловіком через спільних знайомих і зобов’язався довезти його до кордону зі Словаччиною за грошову винагороду у розмірі 10000 доларів США. Останній мав розрахуватися за оборудку після вдалого перетину держрубежу. Монах забрав сумчанина у Києві і сховав під обрядовим вбранням.

На місце затримання викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції. У діях священнослужителя вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 ККУ. Відповідне повідомлення надіслано на адресу Нацполіції. «Пасажирові» доведеться також відповідати перед законом у відповідності до ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».