Трамп заявив, що європейці готові відправити війська в Україну для забезпечення миру

Про це він сказав в інтервʼю Fox News.



За його словами, серед тих, хто хоче мати війська на місцях, «війська на землі», ― Франція, Німеччина і Велика Британія. На його думку, це не буде проблемою.



На запитання, чи розмістять США свої війська на місцях як частину гарантій безпеки для України, Трамп категорично заявив, що цього не станеться. Водночас він припустив, що гарантії безпеки України можуть включати повітряну підтримку США.



Говорячи про те, чи на вчорашній зустрічі обговорювали питання обміну територій, Трамп заявив, що України «отримає багато землі».

