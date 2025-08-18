“Вони не виграють на полі бою, отже обирають тероризм і п’яту колону”: Притула закликає не посипатися

Сергій Притула, відомий український волонтер та громадський діяч, висловив свої роздуми щодо складної геополітичної ситуації, в якій опинилася Україна. У своєму пості в соціальній мережі Facebook він підкреслив, що наша країна не здасться, навіть перед обличчям величезного міжнародного тиску.

Притула зауважив, що Україна знаходиться в епіцентрі геополітичної бурі, де за столом переговорів сидять не лише США, Європа та Росія, а й Китай, Індія та інші великі гравці. Незважаючи на це, він підкреслює, що Україна не буде “розіграна” без її участі. Він нагадав, як ще в 2022 році українці зламали всі плани Росії щодо безперешкодної окупації та відмовилися капітулювати. Це стало важливим сигналом для всього світу про нашу стійкість і рішучість.

Притула також зазначив, що сьогодні Україна має підтримку не тільки від США та Європи, а й від інших великих країн. За його словами, “політ десанту європейських лідерів” на чолі з очільниками найбільших економік світу підтверджує, що вони також не налаштовані на розв’язання війни шляхом капітуляції України. “Не списуйте їх з рахунку — ці країни мають значний вплив на міжнародну політику і економіку”, — пише він.

Водночас він зазначив, що хоча США хочуть угоду з Росією, єдина країна, яка може забезпечити її виконання, — це сама Україна. Притула підкреслює, що російська влада використовує методи тероризму та внутрішньої підривної діяльності, адже на полі бою їм не вдається перемогти. Це лише свідчить про їхні слабкі місця, які, за словами Притули, можна і потрібно атакувати.

“Ми маємо стояти міцно і злагоджено, як ми робили це у 2022 році. І продовжувати завдавати їм все більше ударів і більше втрат. Бо у найбільшій країні світу є найбільше слабких місць і вразливих цілей”, — резюмує він.

Притула закликає українців не втрачати надію та продовжувати боротьбу, адже, як він пише, “Вистоїмо!”.