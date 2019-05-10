На Тернопільщині у в’язниці сидить чоловік без головного документа

До Чортківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги надійшло звернення особи, яка відбуває покарання в установі виконання покарань про надання йому безоплатної правової допомоги.

08 травня 2019 року директор місцевого центру Марія Гамбаль та заступник начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Богданна Цаплап провели роботу дистанційного пункту консультування в ДУ «Чортківська установа виконання покарань (№26)».

Як виявилось, у засудженого до довічного позбавлення волі з певних причин немає паспорта громадянина України. А як відомо, відсутність паспорта обмежує громадян у реалізації ними їхніх прав, наприклад: на укладання шлюбу, спадкування, реєстрації місця проживання та інших. Для отримання паспорта громадянина України у даному випадку, необхідно встановити факт постійного проживання на території України за станом на 24.08.1991 року.

Працівники Чортківського місцевого центру роз’яснили, що відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про громадянство України» громадянами України є усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України. Про належність до громадянства України таких осіб може свідчити наявність у паспортах громадянина колишнього СРСР відмітки про прописку, що підтверджує факт їхнього постійного проживання на території України за станом на 24.08.1991 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України «Про громадянство України» особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання чинності Законом України «Про громадянство України» (13 листопада 1991 року) проживали в Україні і не були громадянами інших держав, також є громадянами України.

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