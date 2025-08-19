У селі Дарахів перекинувся автомобіль, водія забрала швидка

У селі Дарахів Тернопільської області сталося ДТП, внаслідок якого автомобіль перекинувся на дах. Рятувальники з Теребовлі оперативно прибули на місце події, стабілізували транспортний засіб, відключили акумулятор та поставили його на колеса.

За попередніми даними, водій автомобіля не зміг впоратися з керуванням, що призвело до перекидання машини. Рятувальні служби вжили необхідних заходів для безпеки та наданої допомоги. Водій, якого в результаті аварії отримав травми, був госпіталізований до медичного закладу для подальшого обстеження та лікування.

Поліція проводить розслідування обставин дорожньо-транспортної пригоди. На місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі причини та обставини події.