Майже 2 млрд грн ПДВ: внесок бізнесу Тернопільщини у держбюджет

Податок на додану вартість стабільно залишається одним із ключових джерел наповнення державного бюджету. У січні-липні цього року суб’єкти господарювання Тернопільської області сплатили до держбюджету 1 млрд 970 млн грн ПДВ. Це на 500,5 млн грн, або 34% більше , ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на початок серпня у регіоні зареєстровано 3652 платники ПДВ, з них 2982 юридичні особи та 670 фізичних осіб-підприємців. Порівняно з минулим роком кількість зареєстрованих платників зросла на 89 суб’єктів господарювання.

Позитивна динаміка надходжень демонструє, що бізнес краю активно розвивається, а податкові надходження безпосередньо сприяють зміцненню економічної стабільності країни. Податкова служба області і надалі працюватиме над тим, щоб створювати для платників максимально прозорі, зрозумілі та сучасні умови ведення бізнесу, а також забезпечувати якісний супровід податкових процедур.