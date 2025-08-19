Зеленський може зустрітися із Путіним в Угорщині, – Reuters

США та їхні європейські союзники погодили, що тристоронній саміт за участю лідерів України, США та росії відбудеться в Європі. Зустріч Зеленського з путіним може відбутися у Будапешті.

Про це з посиланням на власні джерела пишуть Reuters та Sky News.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в розмові з російським лідером володимиром путіним він розпочав підготовку до зустрічі очільника кремля та українського президента Володимира Зеленського.

Хоча кремль публічно не оголосив про свою згоду, Reuters з посиланням на високопосадовця адміністрації США пише, що зустріч путіна та Зеленського може відбутися в Угорщині.

За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, вони зустрінуться протягом наступних двох тижнів.

За даними Sky News, США та ЄС раніше домовилися, що тристоронній саміт за участю лідерів України, США та росії відбудеться в Європі. Під час відеодзвінка «коаліції охочих» минулими вихідними Джорджія Мелоні запропонувала Рим як місце проведення, тоді як Еммануель Макрон запропонував Женеву.

Sky News пише, що Зеленський і Трамп надають перевагу Риму, зокрема Ватикану, але путін надає перевагу Женеві.

Міністерства закордонних справ Італії та Швейцарії наполягають на своїй готовності прийняти переговори, а дипломати ЄС також оцінюють інші місця проведення, зокрема Будапешт та Гельсінкі.