На Тернопільщині пʼяний чоловік викрав авто та вчинив ДТП

Поліцейські Чортківського районного управління поліції затримали чоловіка, який викрав автомобіль Renault Clio та скоїв ДТП, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння. Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Інцидент стався вчора, коли до поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки, яка повідомила про викрадення свого автомобіля. Жінка залишила автомобіль біля магазину в центрі міста, не зачинивши його та залишивши ключі в замку запалювання. Зловмисник скористався цією ситуацією та поїхав на транспортному засобі.

Поліцейські швидко встановили особу підозрюваного — ним виявився 34-річний місцевий житель. Зловмисник не тільки викрав автомобіль, але й скоїв ДТП, в результаті якого транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Як з’ясувалося, підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння, що підтвердило проведене тестування. За фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років.

Поліція закликає громадян бути пильними і не залишати транспортні засоби без нагляду, особливо з незачиненими дверима та ключами в замку запалювання.