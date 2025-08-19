На Тернопільщині молодики напали на ветерана війни і викрали зброю

У селі Настасів Тернопільського району двоє зловмисників вчинили збройний розбійний напад на ветерана війни. Подія сталася 17 серпня, коли місцеві жителі почули постріли та крики з одного з домоволодінь. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції №1 міста Тернополя.

За інформацією правоохоронців, нападники незаконно проникли на подвір’я ветерана, після чого він, намагаючись захистити своє майно, вийшов зі зброєю, офіційно зареєстрованою на його ім’я. У відповідь на це, нападники силою повалили чоловіка, завдали йому тілесних ушкоджень і забрали зброю. Потім один із нападників, використовуючи карабін, здійснив чотири постріли по поверхні грунту поблизу потерпілого та по його автомобілю.

Злочинців затримали того ж дня завдяки злагодженій роботі спецпідрозділів КОРД та оперативників карного розшуку. Ними виявились двоє жителів села Настасів, 1998 та 2003 років народження. Нападникам оголошено підозри за низкою статей Кримінального кодексу України, серед яких незаконне проникнення до чужого володіння, викрадення та привласнення вогнепальної зброї, а також хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

Молодшому з нападників інкриміновано також носіння та зберігання боєприпасів без дозволу.

Слідчі вже вирішують питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваних. Процесуальне керівництво у справі здійснює Тернопільська окружна прокуратура. Триває досудове розслідування.

Щодо запобіжних заходів і подальшого ходу розслідування буде надано додаткову інформацію після завершення всіх необхідних процесуальних дій.