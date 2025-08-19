«Життя дитини не купиш за гроші»: Олег Кохман про ДТП за участю мотоциклістів у громаді

У Великих Гаях — аварія за участю мотоциклістів: селищний голова закликав батьків замислитися над покупкою небезпечних «іграшок»

Увечері 18 серпня у Великих Гаях сталася дорожньо-транспортна пригода за участю місцевих жителів. На щастя, обійшлося без загиблих, проте є травмовані, завдано матеріальних збитків та пережито сильний переляк.

Про інцидент повідомив селищний голова Олег Кохман у соціальній мережі Facebook. Він наголосив, що подія має стати пересторогою для батьків, які вже придбали або лише планують купити дітям мотоцикли.

«Життя і здоров’я дитини — цінність, яку не купиш за гроші. Під час оформлення ДТП до місця аварії один за одним приїжджали батьки, які зі страхом дивилися, чи серед потерпілих не їхня дитина», — зазначив Кохман.

За його словами, ситуація з мотоциклістами у громаді — неконтрольована. Над проблемою працюють і поліція, і сільська рада, проте результати поки що невтішні.

Селищний голова закликав батьків відповідально зважувати рішення щодо купівлі мотоциклів та надання дітям грошей на пальне. Він також звернувся до молодих водіїв із проханням усвідомлювати наслідки поїздок на великій швидкості, без засобів захисту, у темний час доби та без належного досвіду керування транспортом.

«Ваше життя — у ваших руках та вчинках!» — наголосив Кохман.