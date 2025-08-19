«Парк ліхтарів» у Тернополі: магія світла і міфічні створіння

Тернопіль радо запрошує всіх відвідати нову тематичну виставку — «Парк ліхтарів». Це масштабний парк ілюмінацій, де поєднані магічні феї, дракони, ельфи та інші міфічні створіння, всі вони створені з 50 000 ліхтариків, натурального шовку та спеціальних LED-ламп. Кожна світлова фігура сягає до семи метрів у висоту, переносячи відвідувачів у паралельний світ казки.

Парк ліхтарів працює щодня з 20:00 до 22:30 у парку імені Тараса Шевченка, і буде відкритий до 26 жовтня. Організатор заходу, Денис Погорєлко, керівник компанії Unipark, зазначає: «Ми прагнули створити казку для людей, у яку можна зануритися й хоча б на мить відволіктися від повсякденності. Сьогодні це надзвичайно важливо, і саме заради цього ми працюємо».

Крім того, в парку кожного вікенду (п’ятниця — неділя) та в святкові дні проходять світлові та фаєр-шоу, які обов’язково стануть незабутньою частиною відвідування. Для гостей також підготовлено комфортні зони для відпочинку та інтерактивні розваги.

Ціни та квитки:

Будні дні : дорослий — 200 грн, дитячий (від 3 до 12 років) — 150 грн.

Вікенди (пт, сб, неділя з розширеною шоу-програмою) : дорослий — 300 грн, дитячий — 200 грн.

Вхід безкоштовний для представників УБД та осіб з інвалідністю I-II групи.

Квитки можна придбати через офіційний сайт проекту або безпосередньо на касі парку.

Захоплюючий «Парк ліхтарів» вже побував у багатьох містах України та за її межами, а спеціально для цього проекту була написана книга, яка стала основою для окремих інсталяцій і локацій. Не пропустіть шанс зануритися в казковий світ і зробити незабутні фото на фоні світлових чудес!