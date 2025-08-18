Зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні: головні заяви президентів
Дональд Трамп і Володимир Зеленський у понеділок, 18 серпня, провели спільну зустріч у Білому домі. Разом з українським президентом до США прибула низка лідерів Європейського Союзу та НАТО.
Що сказав Зеленський і Трамп у Білому домі?
Зустріч Трампа і Зеленського з журналістами підійшла до завершення
Публічна частина зустрічі президентів закінчилася. Надалі Володимир Зеленський та Дональд Трамп тепер проведуть закриті переговори.
Дональд Трамп пообіцяв надати Україні дуже гарні безпекові гарантії, однак зазначив, що “Україну ніколи не візьмуть в НАТО”. Однак Альянс хоче захистити Україну й США в цьому допомагатимуть.
Якщо повернутися набагато раніше, до часів президента Путіна, то завжди було заявлено, що вони ніколи не пустять Україну до НАТО. Тож така заява була зроблена,
– зауважив Трамп.
Трамп знову говоритиме з Путіним
Американський лідер зазначив, що зателефонує Володимиру Путіну після сьогоднішньої зустрічі з Зеленським.
Дональд Трамп заявив, що сторони можуть досягти угоди про заморожування конфлікту в Україні.
Я не думаю, що буде припинення вогню. Ми можемо домовитися про мир, поки вони воюють. Ми обговорюватимемо гарантії безпеки,
– повідомив президент США.
Трамп прокоментував критику, яка з’явилася після його зустірчі з Путіним
У мережі говорили, що Володимир Путін на Алясці фактично здобув перемогу над Дональдом Трампом. Однак він сам зазначив, що це не була поразка.
Ні, це справді чудово, що він це зробив. Чесно кажучи, йому було важко це зробити (приїхати до США – 24 Канал). Це було навпаки тому, що вони казали,
– прокоментував Трамп.
Зеленський зазначив, що після завершення війни в Україні будуть вибори
Репортери запитали Володимира Зеленського, чи готовий він до проведення виборів після війни. Президент заявив, що Україна точно проведе вибори, як тільки це стане можливо й усі до цього готові.
Трамп обіцяє підтримку Україні після війни
Під час зустрічі в Білому домі з пресою Дональд Трамп зазначив, що Сполучені Штати нададуть багато допомоги щодо безпеки.
Ми говорили про гарантії безпеки, і Європа буде першою лінією оборони України, і ми будемо в цьому брати участь,
– сказав американський лідер.
Трамп заявив, що може припинити допомогу Україні
За словами Трампа, якщо скоро не вдасться досягти мирної угоди, то США припинять підтримку цієї війни.
Сьогодні буде або угода, або не угода. Якщо ні, то підтримка Україні припиняється. Ми працюємо над тривалим миром, який триватиме не 2 роки, а набагато більше,
– сказав президент США.
Трамп заявив, що хоче миру в Україні
За словами президента Трампа, всі три сторони прагнуть миру.
Зеленський, я і Путін хочуть кінця,
– сказав президент США.
Наразі американський лідер проводить зустрічі з президентами Росії та України, аби визначити шляхи до миру.
Під час зустрічі біля Білого дому Дональд Трамп заявив, що йому подобається образ Володимира Зеленського.
Український президент прибув до США у чорному костюмі з сорочкою та піджаком.
Спілкування президентів почалося.