20:53, 18 серпня

Дональд Трамп пообіцяв надати Україні дуже гарні безпекові гарантії, однак зазначив, що “Україну ніколи не візьмуть в НАТО”. Однак Альянс хоче захистити Україну й США в цьому допомагатимуть.

Якщо повернутися набагато раніше, до часів президента Путіна, то завжди було заявлено, що вони ніколи не пустять Україну до НАТО. Тож така заява була зроблена,

– зауважив Трамп.