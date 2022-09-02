Судитимуть ексзаступника Сергія Надала за незаконну приватизацію
Судитимуть ексзаступника мера м. Тернополя, обвинуваченого в організації незаконної приватизації колишньої залізничної лікарні
Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника Тернопільського міського голови, обвинуваченого в організації приватизації комунального майна вартістю 35 млн грн, шляхом підроблення й використання підроблених документів, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури. Йдеться про Володимира Камінського, який вже не вперше потрапляє у брудні оборудки.
За даними слідства, колишній посадовець, маючи вплив на посадових осіб Тернопільської міськради, організував незаконну передачу майна колишньої залізничної лікарні вартістю 35 млн грн в оренду приватній фірмі, щоб надалі приватизувати під приводом здійснення удаваних ремонтних робіт.
Під його керівництвом були підроблені офіційні документи про виконання робіт з реставрації та пристосування Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру під профілакторій санаторного типу на вул. І. Франка, 3, в м. Тернополі на понад 4 млн грн, хоча задекларовані роботи виконані не були.
До суду вже скеровані обвинувальні акти стосовно 4 осіб, причетних до спроби незаконної приватизації історичної будівлі в центрі Тернополя.
Досудове розслідування здійснювалось слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.