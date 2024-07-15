Звільнені з російського полону отці-редемптористи Іван Левицький і Богдан Гелета взяли участь у Всеукраїнській прощі до Зарваниці. У неділю, 14 липня, вони співслужили на Архиєрейській Божественній Літургії, яку очолив Блаженніший Святослав. Спільно молилися владики Синоду Єпископів УГКЦ з усього світу, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Отець Богдан Гелета, Блаженніший Святослав і отець Іван Ільницький у Зарваниці, 14 липня 2024 року

«Як довго наша Церква молилася за звільнення наших отців із Бердянська. І ось вони з нами! — радісно ствердив Блаженніший Святослав. — Ми справді відчуваємо сьогодні, що християнська надія не засоромить, тому що її силою є сила Божа».

Глава Церкви зазначив, що сьогодні відомо про щонайменше 7 000 українських військовополонених та понад 10 000 цивільних полонених, які ще перебувають у катівнях російських тюрем.

Він наголосив, що сьогодні присутністю звільнених із російського полону священників УГКЦ Господь Бог посилає знак надії: «На тих руках донедавна були кайдани, але вони впали, — сказав Блаженніший Святослав. — Так само впадуть кайдани, які нам сьогодні закладає наш ворог».

Патріарх висловив шану і подяку отцям Богданові й Іванові від імені всієї Церкви, наголосивши, що вони є знаком надії для багатьох українців: «Дякуємо Господу Богові за те, що ви живі, що ви сьогодні разом, що ви є знаком надії для тисяч українців. А мені дозвольте скласти вам слова подяки від імені вашої матері-Церкви і зробити один символічний жест — поцілувати вам руку».

Відтак Глава Церкви запросив новітніх ісповідників віри спільно уділити благословення: «Поблагословіть наш народ, щоби ваше свідчення, ваш промінь надії став для людей пережитим досвідом, що наша надія нас не засоромить, а воскреслий Христос є разом із нами».

Нагадуємо, священників УГКЦ, ієромонахів Згромадження Найсвятішого Ізбавителя Івана Левицького і Богдана Гелету вдалося звільнити з російського полону 28 червня 2024 року в межах 53-го обміну полоненими. Цей обмін відбувся за посередництва Апостольської столиці. У неволі священники провели понад півтора року. Їх заарештували в окупованому Бердянську ще 16 листопада 2022 року. Довгий період про них не було жодної інформації.