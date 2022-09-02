Прокурор Олександр Лукашенко закликає не забувати про українських дітей, яких депортували на непідконтрольні території та до РФ

Прокурор Олександр Лукашенко закликає пам’ятати про українських дітей, яких окупанти депортували з України

Прокурор Олександр Лукашенко закликає міжнародні організації не забувати про українських дітей, яких незаконно вивезли (депортували) на непідконтрольні території та до РФ, розслідувати кожен такий факт, а також зробити все можливе, щоб діти якнайшвидше повернулися до України.

«Називати вивезення сиріт та дітей з окупованих частин Донецької, Луганської та інших областей України до РФ “евакуацією” немає жодних підстав. Евакуація передбачає організацію цього процесу владою України, і це неможливо зробити до країни-агресора. Відбувається звичайне викрадення наших дітей. Крім того, не всі діти у держустановах та прийомних сім’ях є сиротами, а отже, мають право возз’єднатися зі своєю родиною», – зазначає прокурор Олександр Олександрович Лукашенко.

За його словами, необхідно виявляти, фіксувати та передавати в міжнародні інстанції кожен такий факт, оскільки це порушує Конвенцію ООН про права дитини та Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, у тому числі стосовно дітей, які осиротіли вже під час повномасштабної війни РФ. А також надавати всебічну підтримку родичам дітей в Україні у поновленні документів та зверненні до міжнародних інстанцій для повернення їх до України. На жаль, поки що випадків возз’єднання дітей з українськими сім’ями та родичами не так багато.

Як зазначив Олександр Лукашенко, не варто забувати і про українських сиріт у дитячих будинках на території України, підтримуючи їх фінансово та психологічно, тим самим відволікаючи від війни. Мають бути запущені державні програми за підтримки міжнародних організацій та спонсорів.

Як повідомляли ЗМІ, за даними Національного інформаційного бюро, станом на 19 серпня 6950 дітей офіційно вважаються депортованими до РФ чи окуповані нею території України. Це є загальні дані всіх державних органів України, яким стало відомо про вивезення дітей. Насправді, за оцінками української влади, йдеться про десятки тисяч дітей, незаконно вивезених на тимчасово непідконтрольну територію.