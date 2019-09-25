Текстами Аґнон: від Бучача до Єрусалиму

Джефрі Сакс не зміг особисто бути присутнім на презентації через технічні проблеми авіакомпанії, проте це аж ніяк не вплинуло на саму подію і він спілкувався по Skype із присутніми. Дискусія не зібрала багато людей, але все ж таки вона була цікавою для тих хто прийшов.

Василь Махно розповів, що на початку 90-х рр. в Тернопільську область приїхала дочка Аґнона і він проводив дівчині екскурсію містом Бучач, після чого відвідав Ізраїль – це і стало поштовхом до написання книги.

У Збірці «Ключ у кишені» зібрано есе трьох письменників, які брали участь у короткотривалій літературній резиденції і здійснено переклад на англійську мову та іврит. Ця програма створена на честь пам’яті про отримання Нобелівської премії у 1966 році Шмуелем Йосефом Аґноном за ряд текстів, серед яких чимало про Бучач.

Джефрі Сакс зауважив, що незважаючи на іврит високого стилю, яким писав Аґнон, в Ізраїлі немає жодної дитини, яка б не могла читати та розуміти його. Аґнон – класичний письменник, який тримає перед читачем дзеркало, що відображає щось нове про нього, чого він досі не знав. У своїх творах він зачіпає низку важливих тем та сюжетів: питання традиції і сучасності, віри та релігії в сучасному світі.

Наприкінці презентації єврейський письменник продекламував уривок з «Гість на ніч» івритом, що дуже вразило гостей і не залишило їх байдужими.

Текст: Тетяна Партика

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